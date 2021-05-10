印度第二波新冠肺炎疫情持續延燒，不過金融市場迄今表現卻相對抗跌，專家表示，印度依舊是誘人的投資標的，但投資人應留意潛在封城風險。

即便印度第二波疫情來勢洶洶，印度標普BSE Sensex指數2021年迄今仍累計上漲逾3.6％，以藍籌股為主的Nifty 50指數升幅超過7％。

印度10日再新增逾36.6萬起確診病例，死亡案例達3,754例，讓整體確診案例上升至逾2,149萬例，死亡人數超過23.4萬人。印度目前為全球疫情第二嚴重的國家，死亡人數全球第三高。

安本標準投資管理董事長楊修（Hugh Young）表示，他對印度股市在疫情升溫時相對抗跌「略感意外」。

有別於義大利和英國疫情升溫時股市崩跌，楊修認為印度股市表現相對穩定是因為投資人不願認賠出場，緊握投資標的不放。

不過楊修亦指出，雖然印度的公衛危機現階段相當嚴峻，但就長期而言，印度仍然是吸引投資人的市場。他表示，印度股市可能下探，但看好印度市場的長期投資人仍會買進。

面對印度確診案例不斷飆升，部分地方政府已經宣布新一波封城防疫措施，也讓印度總理莫迪頒布全國封鎖令的壓力加劇。印度政府在2020年實施嚴格的封城計畫，防止新冠肺炎病毒擴散，不過卻嚴重打擊經濟，2020年4至6月印度經濟緊縮23.9％。

印度政府推出一連串財政刺激，致力重振經濟。印度央行日前宣布新的救市計畫，包括為市場提供額外的流動性，和給予小企業貸款減免等，以緩和疫情對經濟的壓力。

新加坡星展銀行（DBS）經濟學家拉奧（Radhika Rao）表示，雖然金融市場迄今未受疫情升溫影響，但投資人仍應保持謹慎，因為疫情擴散可能意味著大規模和長期封城計畫，將會影響股市漲勢。

(工商 )