世界衛生大會報名今深夜截止，迄今尚未收到邀請函，衛福部稍早證實，本次受邀參加世界衛生大會的機會可說是微乎其微，幾乎可確定連續5年無法參與會議，將透過日內瓦辦事處遞交抗議函表達不滿。

自2017年起就未受邀參與世界衛生大會，即便今年台灣頂著全球防疫優等生的名號，仍然無法在報名截止日前收到邀請函，衛福部國際合作組技監劉麗玲表示，到今天為止都沒收到邀請函，若要參與世界衛生大會，只剩透過友邦在大會提案一途。

劉麗玲指出，在2016年曾有在世界衛生大會開議前一周收到邀請函的經驗，但這次情況恐無法如此樂觀，因此將透過駐日內瓦代表處遞交抗議函表達不滿，至於抗議函內容也已撰寫完成，主要訴說台灣過去本就有在全球務實奉獻醫療的經驗，世界衛生大會不能透過政治來干預台灣想貢獻全球的心。

受到疫情影響，劉麗玲指出今年不會派代表團前往日內瓦抗議，但相信外交部已有協調友邦在會中替台灣發言，至於實際在大會中為台灣發言的國家會有多少？則要詢問外交部。

(中時 )