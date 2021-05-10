全球暖化已是人類的生存危機，現在我們需要的不只是節能減碳，還需要把大氣中多餘的碳給收集起來，會光合作用的植物，當然可以來幫忙，只是這個效果是暫時的，當植物枯萎後，腐化作用也就會把原本封存的碳釋放回大氣。現在科學家提出了一種更持久，甚至更有用的方式，將植物葉子經過化學作用，與矽合作為碳化矽（SiC），這是一種很有價值的工業材料，既固化了碳，又增加了工業材料，一舉多得。

新材料期刊《RSC Advances》上刊登一篇論文，加州索爾科研究所(Salk Institute for Biological Studies)的科學家，用菸草和玉米皮(玉米外面那一層穗與葉)為原料，轉化成碳化矽SiC。

碳化矽也稱為金剛砂，是一種超硬材料，常用於陶瓷，砂紙，半導體和LED。他們相信這個工法在商業化之後，可以成為碳封存的一種途徑。

其實，科學家的研究靈感來自大自然，在自然界中，有一種獨特的化石稱為「矽化木」(大陸寫作硅化木)，它的外表與木材無異，但是在地底環境中，高溫高壓的晶化作用，使原本的木質結構全部被代換成矽質，變的相當堅硬。

Salk研究所的喬瑟芬‧諾爾教授(Joseph Noel)說：「我們先從種子階段時中種植菸草，為了加快實驗過程，我們選的菸草是生長期較短的品種。收獲之後，把菸葉冷凍並研磨成粉末，然後用上幾種含矽的化合物進行化合，整個過程中，會把材料加熱到1600°C。

另一位Salk研究人員-蘇珊·托馬斯（Suzanne Thomas）說：「除了菸草，我們也用玉米皮完成了實驗。現在我們能證明，在玉米皮這種農業廢料中，可以形成有效的工業材料，我們也能計算收集固化了多少碳。」

研究分析，植物從種子到收成的過程中，植物中固存的碳達到原本重量的50,000倍(這並不奇怪，玉米種子到玉米株的體積比例，大約就是50000倍)，證明植物的碳捕捉效率，然而落葉、枯萎，與腐質作用都會使植物損失一些碳，最終只保留了約14％的碳存留在土壤中。

不過，把菸草或玉米皮製作成碳化矽相當耗費能源，研究人員計算出，用玉米皮製造1.8公克的碳化碳，整個過程需要耗費約177度電的能量，其中大部分能量（70％）用於石化步驟中的熔爐。

作者指出，解決這一困境，就是需要靠低碳發電源才能補救，只要利用潔淨電力為能源，這個新技術就可以實現有效率的碳補捉。

接下來，研究小組將嘗試轉化其他植物，比如竹子，使碳捕捉更有效果。

(中時新聞網)