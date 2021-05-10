台中市太平區頭汴坑溪9日發生2人溺斃意外，陳姓男子與李姓男童身亡，原本男童的父母控訴是陳男拉住兒子的腳，才會導致溺斃，不排除提告，但陳男妻子事後出示事發照片澄清非事實，檢方也說未在男童腳部發現明顯抓痕；男童母親10日對外表示，因為對方已經死亡，就不會提告，現在只想好好辦兒子的後事。

李姓男子一家6口與友人陳姓夫妻9日相約在台中市太平區北田大橋下方頭汴坑溪邊烤肉戲水，未料在中午時分傳出，7歲李童與陳男雙雙溺斃意外；李童母親表示，兒子不小心踩到石頭上的青苔而落水，當時丈夫聽見兒子高喊「爸爸救我！」趕忙過去要救兒子起來，準備上岸靠近石頭時，一旁戲水的陳男因溺水，露出半顆頭，丈夫原想把兒子救上岸再去救陳男，但陳男疑因溺水掙扎，沒抓住她丈夫，卻抓她兒子的腳。

針對男童父母的控訴，陳男妻子10日曝光事發當天的照片，照片中男童父親與陳男都在水裡，當下並未看見男童遭人拉住。台中地檢署檢察官今天相驗也表示，二人都是溺水致死，並無解剖必要，至於男童是否遭抓下水？檢察官表示，男童雙腿並無明顯抓痕，後續將再釐清。

男童母親10日晚間對媒體表示，她仍認為兒子是被陳男拉住腳才會沈下去，表示當時若不是陳男拉人，兒子早就被救上岸，但目前陳男已過世便不提告，只想幫孩子辦好後事。

(中時新聞網)