受惠大宗物資行情走揚，產品價格反映成本，飼料及肉品雙雄營收同步創高！其中，大成（1210）4月合併營收85.13億元，年增37.75％；累計前四月合併營收308.85億元，年增26.39％。不僅單月跟累計營收均創同期新高，更首度在前四個月累計合併營收就突破300億大關！

此外，卜蜂（1215）4月合併營收19.98億元，年增7.87％；累計前四月合併營收77.17億元，年增8.79％。單月跟累計營收也都創同期新高。

針對營收成長動能，卜蜂表示，主要是原物料行情走高，相關產品價格陸續反映，其中，飼料去年迄今已分階段調整幾波，雞肉價格也有微調，豬肉則在民眾對「國產豬」需求下，價、量維持穩定，消費食品的銷售也維持去年同期高檔。

卜蜂說明，去年疫情爆發後，迄今消費食品表現都有穩定成長，尤其去年3、4月國內有一波囤貨潮，今年銷售仍維持高檔。卜蜂並透露，為反映上游成本，預計5、6月起部分消費食品將有微幅調價動作。

大成也表示，營收成長動能主要來自飼料、消費食品等，陸續反映國際原物料行情，加上去年第四季起新增中華全球食物網為子公司，併入合併報表的營收增加所致。

展望後市，大成斥資24億元新建的嘉義馬稠後食品加工廠，目前已取得工廠登記證，並開始試車，可望逐步貢獻營運；卜蜂斥資13億元在雲林新建的AI人工智慧自動化飼料廠，也拚今年Q2、Q3投產，兩大重要投資皆可望再挹注雙雄成長動能。

(工商 )