為擴大中國大陸冷藏食品事業發展，味全（1201）董事會10日決議將啟動大陸事業架構重組計畫，預計透過杭州味全盈餘分配再投資「味全食品投資有限公司」2.55億元人民幣（約新台幣11億元），未來該公司轄下將控有杭州味全、蘇州味全、廊坊味全，以及投資新設的廣州味全、投資新設的味全管理諮詢（上海）有限公司共五家公司。

味全表示，此次主要是透過投資架構的調整，提高產銷運作及內部管理機制的效率，並強化各區域的生產及銷售布局，放眼中國大陸市場的中長期發展。味全並強調，上述架構調整，將依循主管機關及相關法令依序辦理。

同時，味全也持續推進生產基地的建設，目前在大陸已有杭州廠、廊坊廠，至於新增的蘇州廠預計2022年完工投產，屆時將與杭州廠規模差不多，預計生產咖啡、果汁、鮮奶等各項主力產品；至於廣州廠則預計2023年投產，除了目前一條果汁生產線外，預計再新增一條產線。兩廠陸續完工投產後，可望再挹注味全中國大陸的營運。

此外，味全董事會通過第一季合併財報，第一季合併營收為43.72億元，年增10％，歸屬於母公司稅後淨利0.84億元，年增228.64％；每股稅後盈餘為0.17元，也明顯高於去年同期的0.05元。味全表示，主要是去年大陸受疫情影響基期較低，今年業績跟獲利回穩，至於台灣本業仍持續獲利，與去年第一季差不多。

(工商 )