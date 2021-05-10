去年底比特幣市值超越摩根大通後，以太幣市值也直逼摩根大通，甚至可望在近日衝破5千億美元，挑戰三星電子或信用卡公司Visa的市值。

加密貨幣價格追蹤網站Coin Metrics顯示，以太幣價格在10日盤中上漲7％至4,141.99美元，首度衝破4千美元大關。以太幣市值因此達到4,763億美元，雖然與比特幣市值1.1兆美元相比不到一半，但已逼近摩根大通市值。7日收盤摩根大通市值約在4,880億美元。

去年疫情爆發後各國政府祭出大規模振興方案，使投資人將比特幣視為抗通膨資產，激勵比特幣價格飆漲。近日隨著比特幣漲幅趨緩，投資人轉向以太幣尋求獲利，使以太幣成為今年以來表現最佳的加密貨幣。

4月以來比特幣價格跌幅超過2％，反觀以太幣漲幅超過40％。CoinMarketCap資料顯示，整體加密貨幣市場規模如今已超越2.5兆美元，超越蘋果市值。

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