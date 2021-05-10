台南1名男子20年前赴印尼工作，原本2、3個月就會回台陪伴家人，但久而久之開始減少頻率，在4年後就音訊全無；不料他去年突然聯繫上女兒，並承認在印尼另組家庭，但他因罹患新冠肺炎，擔心不久於世，希望女兒能幫忙照顧同父異母的妹妹；女兒氣憤拒絕後，男子在台灣的元配也終於心死訴請離婚，法院最終判准離婚，可上訴。

判決書指出，男子在1981年與妻子結婚，育有2名子女，他在2001年前往印尼工作，起初每2、3個月就會回台陪伴家人約1周，但自2005年起就不再回台，也不與妻女聯絡；之後家人才發現他在印尼另組家庭，還生下2個孩子；不過男子在去年確診新冠肺炎，因擔心自己會病死，因此透過親戚聯繫上在台灣的大女兒。

男子對大女兒表示，因為他在印尼的伴侶已經過世，他擔心自己若過世，家中2名年幼的孩子無人照顧，希望大女兒能幫忙照顧同父異母的妹妹，而大女兒則斷然拒絕。男子的元配得知此事後，決定向法院正式訴請離婚；法院之後調查男子直到2020年7月仍有入境回台的紀錄，而大女兒出庭時也稱，父親自她高中畢業後就很少在家，連爺爺、奶奶過世，也只回家住一晚，還是睡在客廳沙發上。

對於元配的訴求，男子始終未到庭說明，也沒寄書狀聲明。法官審理後認為，男子長期未返家與家人同住，還在境外與其他女子生兒育女，明顯讓婚姻關係嚴重動搖，裁定准許離婚，全案仍可上訴。

(中時新聞網)