大陸格鬥好手張偉麗此前對抗「惡棍」蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)，但對手僅花78秒就將她踢倒在地，讓張偉麗非常不甘心。這場大戰後也引起外界軒然大波，在賽後張偉麗也紛紛表示了自己的許多看法，而曾經有一名網友跟她在網路上互嗆起來，她在社群上留言表示：「丟人現眼的東西，輸了還怪裁判不公！」而張偉麗不甘示弱回嗆說：「滾！」

之後張偉麗透過社群發了三張自己正在剪頭髮的照片，圖片中可清楚看到她原本的編織長髮都被剪掉，變成清爽俐落的短髮，看起來少了幾分殺傷力，但對一個運動員來說確實清爽了不少。另外她還配上文字說道：「這樣就可以更好更專注於訓練了！」

但顯然她最關注的還是與對手復仇戰時間，今天UFC官方對外宣佈了消息，據說張偉麗自己表態希望能在今年10月與蘿絲娜瑪尤納斯進行對決，即便在美國比賽她也相當願意！她說：「我的理想是10月份在美國與蘿絲對決，要是在那裡打我也可以接受，今年下半年我就可以進行第二戰，而這次我會用完全不同的心態去打，不想多評論，只想用對戰結果說話。」

不過若是在美國進行比賽，蘿絲同樣身處主場，所以張偉麗恐怕要面臨排山倒海而來的壓力，也可能被噓更大聲，但看來這次張偉麗信心滿滿，有不少人認為之前敗戰與團隊有關，但張偉麗說：「不需要換團隊，我們還需要時間磨合，加強訓練就可以了，我會找更多教練一起提升，將自己的心沉澱下來。」而網友也紛紛支持她說道：「希望妳別再為過去耿耿於懷了，認清自己，重振旗鼓，捲土重來，我們永遠挺妳！」

(中時新聞網)