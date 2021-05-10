外交部昨宣布將撤離駐印度代表處的「非核心人員」，清華大學印度中心副主任、前駐印度外交官方天賜指出，雖然外交部避免用「撤僑」字眼，但既然開始公開撤退外交人員，形同是實質性撤僑，顯見印度當地的情況非常嚴峻。

方天賜說，印度這波疫情對未來幾年的台印交流，特別是經貿關係合作，恐有非常不利的影響。台印經貿額度在近年來呈現下降趨勢，如今疫情當頭，外交部已將印度全境列為紅色警戒，警告民眾不要前往，旅居印度的台人大多也想離開。所謂「危邦不入，亂邦不居」，這當然會影響台商到印度布局的意願。短期內，台商對印度的看法轉趨負面，除非有極大誘因，否則台商前進印度的規劃會更加保守及審慎，導致台印經貿交流將進一步萎縮。

其次，印度向來被認為是新南向政策中的「重中之重」。但在這波疫情中，被鼓勵前往印度投資或經營的台商在危難之際，其實並未獲得官方太多直接援助。到目前為止，政府並未考慮派遣專機接回這些台商及台僑。這其實暴露台商配合新南向政策前進這些國家的風險。一旦有事，政府可以給的協助相當有限，旅外台人只能採取自保或自救措施。

方天賜說，另一方面，此波疫情重創印度國力及形象。不僅是台商，也同樣影響其他外資前往印度的意願。這部分會影響全球供應鏈的重組規劃。原本有一些從中國大陸移出的外資，想改以印度為生產基地，如今短期內應不可行。

方天賜也強調，印度自今年一月份起啟動疫苗外交計畫，以印度當地生產的疫苗來協助相關國家。日前也傳出台灣協助友邦巴拉圭取得印度疫苗。短期內印度已無能量再做類似的外交舉動。未來如果有台灣的友邦再遇到疫苗需求問題，台灣還能尋求誰的協助？同理，印度在安內之餘，已沒有能力再進行戰略擴張，印太戰略過去都是以美印日澳四方安全合作作為主軸，短期內將面臨印度無力貢獻的的三缺一窘境。

(中時 )