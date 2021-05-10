女人不管單身或已婚，都有權利把自己打理得好。日本有個名為「川端歩」的女性，逆齡美貌看不出40歲，還有一個19歲的正妹女兒，兩個人站在一起很難分出誰是媽媽、誰是小孩，一路從日本紅到海外。

川端歩五官小巧秀氣，皮膚吹彈可破，中長直髮柔順輕盈，身材纖細高挑，渾身散發優雅氣息，她日前參加《日本國民美魔女大賽》，憑著好姿色勇奪亞軍，瞬間爆紅全日本；根據她的IG自介顯示，今年40歲，身高166cm，有一個剛過19歲生日的女兒，每當她曬出與愛女的合照時，完全看不出年齡差距，讓眾多網友驚艷不已，紛紛留言稱讚：「也太會保養了」、「我分不出誰是媽媽誰是女兒」、「說是姐妹我都信」。

川端歩在選美比賽後接受訪問，透露自己念大學時發現懷孕，決定休學結婚生子，想不到26歲就結束婚姻，成為一名單親媽媽，離婚後她先回到校園重拾課業，邊念書邊獨立撫養女兒長大，稱自己母兼父職，平常多為扮演父親的角色。

川端歩姣好的外型與充滿魅力的氣質，即便離婚還是吸引不少男性追求，但她不急著再走入婚姻，想要先專心照顧女兒，並且享受單身的日子；川端歩也曾分享保養祕訣，她說自己很注重防曬和保濕，一周會泡兩次澡促進血液循環，並在5年前開始練習瑜伽。

(中時新聞網)