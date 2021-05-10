曾在2020年將台灣IC設計大廠聯發科股價喊上千金股價的外資研究機構ALETHEIA，近期發布報告指出，聯發科面臨3大不確定性，將投資評等降至「中立」，成為外資全面看好聯發科後，首家調整評價轉為中性的外資；此外，天風證券知名分析師郭明錤看好高通回歸，聯發科面臨競爭壓力。其中，有市場消息指出，高通將採用台積電6奈米製程，搶攻遭聯發科占領下來的大陸市場。

聯發科4月法說會繳出亮眼成績，4月29日開盤跳空漲停鎖死，報在1185元，但隨著這幾日資金回流傳產股，以及受到外資研究報告影響，聯發科10日收盤下跌81元或7.64%、報在979元，創下4月23日站上千元大關後，首度跌出千金俱樂部。

ALETHEIA在2020年7月喊出聯發科擠進千金的時候，當時市場認為過度樂觀，但經過三季檢驗，反而1000元價位變成市場最低，ALETHEIA選擇轉看向風險層面，將股票評級轉為「中立」。

ALETHEIA指出聯發科面臨3大不確定性，包括聯發科在大陸市占率已經觸頂，加上高通回歸，加強進攻中低階市場，將讓競爭變得更激烈，以及報告認為，聯發科進入2021年起，成長性已經放緩。目前聯發科奪下28款主要品牌5G智慧機訂單，高通則是45款，若扣除S800系列的旗艦級5G手機，聯發科反而以28比25反超。不過，在下半年晶片短缺的問題可能逐步獲得緩解，高通在今年第四季更有可能找上台積電代工高階晶片，讓聯發科必須面對高通全方位挑戰。

此外，從華為拆分出來的中低階手機品牌榮耀，目前是完全採用聯發科晶片，但高通只要搶走一些訂單，就足以撼動聯發科將市占率最大化的優勢。

再從客戶端解析，高通將開始出貨給榮耀品牌，榮耀現在是百分百採聯發科晶片，換言之，聯發科在榮耀的市占會被影響。

郭明琪則是認為，5G手機雖然在4月的出貨滲透率在大陸市場達到80%，但通路庫存是平常水位的1倍，反應5G殺手級應用還沒出現，導致消費者對5G手機需求欲振乏力。聯發科與高通在大陸的競爭，隨著快速成長期消退，可能會隨著戰場在中低階市場開打，加上晶片缺貨問題在今年底明年初獲得改善，讓營運面臨壓力。

最新市場消息指出，高通打算推出中低階5G手機處理器Snapdragon 6系列產品，內部代號Kodiak，並向台積電6奈米製程投下2萬片產能，預計小米、OPPO、vivo都會推出產品搭載該款處理器。不過，也有消息指出，聯發科將採用台積電4奈米製程，生產最新款的天璣2000系列處理器。

雖然市場對高通回歸，對聯發科有不小衝擊的看法，據iPhone Mania報導，調研機構Counterpoint 調查報告，聯發科2021年手機SoC市占率將來到37%，並與高通的市占率差距從4個百分點擴大至6個百分點，來到31%。報告指出，聯發科能在2020年打敗高通，除了高通委由三星晶圓代工的產品良率不佳，台積電6奈米穩定供應是關鍵。

從聯發科2021年第一季財報來看，受惠於全面產品線需求強勁，合併營收達1,080.33 億元新台幣，年增77.5%，毛利率、營益率與稅後淨利率三率三升，稅後淨利年增達347%，每股盈餘16.21元，為去年前3季總和。

聯發科表示，持續投入智慧家電、物聯網以及電源管理業務，5G 手機晶片市占率有望達達 45%，今年將投入30億美元研發，預期年營收漲幅超過 40%，毛利率上看 46%，同時調高股利配發率與加發4年總計超過 1000 億元特別現金股利。

(中時新聞網)