大陸女星孟瑤擁有36E火辣身材，因演出《七擒七縱七色狼》爆紅，被製片人王晶簽下，成為新一代「晶女郎」，去年她自爆已結束和富商老公周磊11年的婚姻，近日受訪則認了有新戀情。

孟瑤2008年和內衣總裁周磊結婚，婚後生下一子Dustin，但去年她證實已於2019年登記離婚，可兩人會共同撫養兒子，並坦言分開原因是沒能克服性格的差異，強調就算不是夫妻，兩人也是永遠的家人。

孟瑤自爆和富商新歡交往一年。（圖／翻攝自微博）

孟瑤9日上無綫（TVB）綜藝節目《開心大綜藝》，錄完影接受港媒採訪，吐露離婚後比較自由隻外，還自爆現正和一位在香港生活的大陸商人交往，兩人是和朋友一起吃飯時認識的，目前交往一年，感情穩定，但還沒有結婚共識，孟瑤更稱自己始終都深信愛情，完全展現沉浸在熱戀中的小女人幸福模樣。

孟瑤畢業於北京舞蹈學院，剛出道時尺度非常大，也拍過三級片，之後被王晶簽下，合作了10部電影，但名氣一直平平，2008年閃婚周磊後，一度淡出螢光幕前，沒想到11年婚姻最終仍破局。

(中時新聞網)