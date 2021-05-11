前立委顏寬恒10日中午在臉書公開給陳柏惟一封信表示，「您只要專心做好一件事，就是照顧好海線與烏日霧峰地區選民。」繼陳柏惟團隊執行長在臉書反擊後，陳柏惟自己晚間也在臉書，邀顏上他的直播，表示「純請益、不辯論、不鬥嘴」，對此顏寬恒的助理楊至庭表示「我們只是提供我們的經驗，給他參考，不是要找他吵架」「直播，我們不會去。」

顏寬恒10日在其臉書上表示，像您（指陳柏惟）一樣的年輕人從政，真的非常難得，真的希望您好好珍惜這樣的機緣。

因為，柏惟兄您可能還不明白，您是地方民意代表，是來轉達跟解決海線與霧峰民意的公器。或許柏惟兄真的很關切全國的掃地機器人，但選民希望您先解決地區的空污問題，又或者您很關切動畫節目是不是對岸的認知作戰，但選民希望您先解決食安問題。

顏寬恒奉勸陳柏惟「莫要遺忘當初您孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，寬恒與您共勉之。」

對此陳柏惟晚間也在臉書上，發表「致寬恒兄」，他首先說明今日在立法院很忙，回到地方還要跑行程，所以沒辦法馬上回覆，他表示「破百場的質詢影片也都在臉書上，，那種準備議題的過程相信你也歷歷在目，記得過年時期去拈香溪南黑豬兄那天，我們第一個行程跟最後一個行程都同場，你現在的日子，相信也跟我一樣不輕鬆。」

陳接著說「我當選至今心態上仍然作為一個「挑戰者」，期許自己在兩代經營三十年的地方政治帶來新氣象。」「可惜您身邊的人和罷免團體走得太近，不免容易受到影響，文章內容多有影射與偏頗，讓相信政治可以理性的選民嘆氣。」

陳強調，我們從政就是針對中國對台灣的危害，這是台灣人的共識，然而正經的法案包含「代理人法」、「兩岸人民關係條例中資修正等案」，都是被中國國民黨拉下，「護照正名台灣」更是沒人出席，在野監督在野，以大欺小，莫此為甚。

陳柏惟說，「我是希望能夠約碰個面聊聊減少誤會」「幾次打電話給您都未接，我盡量避免您跟中國國民黨或罷免團體做連結，卻也不希望您一直被錯誤訊息蒙蔽，只好公開邀請您上我的直播只好公開邀請您上我的直播，純請益、不辯論、不鬥嘴，看有什麼誤會，或是對我的期許，甚至對我破口大罵我都接受。」

對此顏寬恒的助理楊至庭表示「不是要找他吵架，我們只是提供我們的經驗，給他參考，好好爲地方服務」「直播，我們不會去。」「就說好好花時間服務地方，還花時間在網上幹嘛。」

(中時 )