現代人工作忙碌，為了成功減重，進而降低三餐攝取的熱量，加上早上經常睡得很晚，索性就跳過早餐不吃，直接吃午餐，剛開始的時候，真的覺得體重慢慢往下降，但是沒想到幾個星期之後，明明攝取同樣熱量的食物，體重卻一直往上攀升。

●補充適當能量 維持身體正常生理狀態

大家都知道，早餐是三餐之中最重要的一餐，整天要活力滿滿的話，早餐一定要吃，這是為什麼呢？營養師程涵宇表示，因為在睡眠的8～12小時的禁食當中，會消耗掉人體絕大部分的能量，當起床之後，若是沒有適當的補充能量，身體就無法維持正常的生理狀態。

●不吃早餐 易造成3大健康問題

這個影響可是非常大的，從對胃腸道的影響，一直到精神無法集中、身材走樣等問題，都有可能會發生。程涵宇指出，不吃早餐的健康缺失：

1、腸胃功能出現問題：

常常一覺睡到10點、11點的人要注意了，此時大口大口吃中餐，容易造成腸胃負擔過重，久而久之，恐怕會導致胃潰瘍、胃炎、消化不良等疾病的發生。

2、容易患有膽結石：

長時間未進食，胃中沒有食物刺激膽汁分泌，會讓膽汁變得濃稠，產生膽結石的機率就會變高。

3、代謝變差：

在長時間的禁食之後，身體的能量會消耗殆盡，於是開始分解肌肉中的肝醣，肌肉中的肝醣也會因為沒有糖分的補充而漸漸用完，而人體為了生成葡萄糖，會去消耗掉肌肉組織，當肌肉組織減少的時候，代謝就會變差，就會越來越胖了，這是減重的人一定要注意的。

●早餐以複合碳水化合物為主 輔以蛋白質、纖維類

程涵宇也說明，早餐在早上7點吃最理想，盡可能不要延到9點之後，而早餐和午餐的間隔時間，最好是4個小時。

至於哪些食物適合當早餐呢？程涵宇表示，早餐要吃含有複合碳水化合物的食物，因為這些食物會慢慢釋放糖分，有助於控制血糖；除此之外，可以再輔以蛋白質，以及纖維類的水果或蔬菜等食物。

早上起床先補充水分，喝點溫水是好的選擇。(示意圖/常春月刊提供)

●起床後沒胃口 先喝溫水增進食慾

另外，臨床上發現有兩種人，一種人是起床後老是覺得好餓好餓，一定要馬上吃東西不可，另外一種人則是起床沒什麼胃口，但這類人也是最容易出現健康問題的族群。

建議在一起床的時候，可以先喝一杯300c.c.的溫水或是蜂蜜檸檬水，或者早餐可以先從飲品開始，以便增加進食的胃口。

(中時新聞網)