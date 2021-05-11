【回憶殺】62歲資深演員金燕玲的演技精湛，儘管一直以來都是接演配角，卻能給觀眾留下深刻印象，還曾三度拿下最佳女配角獎，「天后配角」的名號可以說是當之無愧，在感情方面，她曾兩度結婚卻都失敗收場，被男人傷透的她轉愛女人，這才終於找到屬於自己的歸屬。

雖然金燕玲是因為演員身分為人所知，但她卻是從歌唱選秀節目出道，金燕玲進入演藝圈後選擇到香港拍戲，第一部作品《女性面面觀》的大尺度演出讓她被貼上豔星標籤，她的父母因此希望女兒退出演藝圈，而金燕玲也在種種壓力下妥協，嫁給采蝶軒老闆梁廷斌，順著父母期望在家相夫教子，但這段婚姻最後只維持短短6年。

金燕玲曾被貼上豔星標籤。(圖/翻攝自微博)

恢復的單身金燕玲回到香港發展，但人氣早已大不如前，只好再從跑龍套慢慢熬起，充滿才華的她也漸漸熬出頭，1986年和梁朝偉、溫碧霞在《地下情》上演三角戀，讓她再度翻紅，又接連演出了好幾部經典作品《人民英雄》、《牯嶺街少年殺人事件》，更憑著《獨立時代》首度拿下金馬獎最佳女配角獎，沒想到就在事業正旺之際，金燕玲發現自己懷孕了。

金燕玲和梁朝偉、溫碧霞在《地下情》上演三角戀，讓她再度翻紅。(圖/翻攝自微博)

為了孩子，金燕玲選擇放棄事業，退出演藝圈嫁給當時的男友，然而這段10幾年的婚姻卻過得十分不堪，老公無數次出軌，讓她傷透了心，最後她在女兒的支持下簽字離婚，再度回到了螢光幕前，儘管一開始不好接戲，但為了養活女兒，她還是牙一咬撐下去，壓力大到一度還得了抑鬱症，所幸這時她遇見了人生伴侶兼導師蘇施黃。

金燕玲和同性伴侶蘇施黃的感情甜蜜。(圖/翻攝自微博)

金燕玲三度拿下最佳女配角獎，演藝實力備受肯定。(圖/翻攝自微博)

儘管蘇施黃是女生，兩人還是愛得義無反顧，攜手走過一路上的風雨，金燕玲也曾有感而發說過：「疼你的人，無論是方、圓、黑定白，都沒分別。」在伴侶的陪伴下，金燕玲逐漸從低潮中走出，再度拿下金馬獎最佳女配角獎，同時也摘下金像獎最佳女配角，演技實力備受肯定，然而情況又急轉直下，金燕玲罹患了子宮頸癌，經過痛苦的抗癌過程終於康復之後，如今再度罹患乳癌，她還是樂觀面對，也祈禱她能夠早日戰勝病魔，為大家帶來更多好作品。

(中時新聞網)