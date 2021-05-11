你也是手搖狂魔嗎？每天下班就想來杯珍奶配雞排？

近年來，商家們看準了這潛力無窮的手搖商機，各式新品牌紛紛面世，攻城掠地、瘋狂展店。這番蓬勃發展下，本土市場也逐漸飽和⋯⋯因而，許多知名品牌如鹿角巷、日出茶太等，開始插旗海外，前進東南亞。

今天，就讓我們用三個必知，陪你一起窺探馬來西亞手搖飲市場：

【必知1 前十大手搖飲，台灣品牌就佔了六名！】

南向創業夯，馬來西亞前十大手搖飲台灣品牌就佔了六名！（TenMax提供）

這兩年，台灣手搖飲品牌出海東南亞，在各國引起一陣「珍奶炫風」，例如新加坡，便曾推出珍奶月餅；在泰國，還能看見民眾將珍奶當作供品奉獻給崇高的象神（Lord Ganesha）；馬來西亞也不例外，大街小巷都可以看見珍珠奶茶店，某些街道還被稱作「奶茶街」呢！

根據 i-Buzz 調查，2020 年馬來西亞前三大手搖飲中，台灣品牌就搶佔了亞軍與季軍——

Top 1：Tealive

Top 2：The Alley 鹿角巷

Top 3：Chatime 日出茶太

另外，我們耳熟能詳的「貢茶」、「老虎堂」，也光榮名列第七與第九名。

【必知2 奶茶與咖啡最熱門！珍珠、草莓也受寵】

南向創業夯，手遊飲中奶茶與咖啡最熱門。（TenMax提供）

馬來西亞人喜愛喝飲料，冷飲市場規模高達 177 億台幣，當地的奶茶和咖啡文化更是歷史悠久，台灣手搖飲進入當地市場後，奶茶、咖啡自然最受歡迎。值得注意的是，大馬人更能接受「甜度較高」的奶茶，不像台灣人很在意三分糖、半糖的客製化選項；咖啡部分，當地人則更偏好烘炒過、味道濃郁的咖啡豆。

配料方面，珍珠、波霸不可少，不少商家看準了東南亞消費者「喝台灣手搖一定要配珍珠」的心理，積極研發粉紅櫻花、紫紅仙人掌等珍珠口味。

茶類方面，則經常搭配草莓、桃子、木瓜等水果，也會進一步發展出結合本地熱帶水果的清涼水果茶，例如 Tealive 便曾推出「Durian Ria」，以牛奶冰沙添加頂級榴槤果肉製成飲品。

【必知3 進軍大馬，內用空間、清真認證不可少】

南向創業夯，想進軍大馬內用空間、清真認證不可少。（TenMax提供）

雖然「台流」紅極一時，但進入大馬還是有不可不注意的眉角。

除了前述的在地化和求新求變外，以下兩件事也十分重要：

✔︎ 疫情前重「內用」，疫情下重「外送」

疫情之前，多數大馬手搖店都有提供內用空間，有 wifi、能和好友聚會聊天，成了手搖店的賣點之一；然而現在疫情當頭，手搖店提供外送服務是最重要的，目前大馬使用率最高的外送平台為 Grab Food 與 Foodpanda。

✔︎ 穆斯林族群，最在意「清真認證」

馬來西亞種族多元，穆斯林人口將近七成，日常生活食用產品必須符合伊斯蘭教義，生產過程必須避免接觸豬肉、酒精等不潔之物。目前較有名的台灣品牌，僅有日出茶太獲得官方清真認證。

手搖創業夯，考慮出走海外前，可別忘了這三大重點！

(科技)