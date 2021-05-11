美國眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）因為公開批評川普，很有可能在12日的內部會議上被踢出共和黨領導層

美國眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）是共和黨眾院領導階層的第三把手，她因為公開批評川普，很有可能在12日的內部會議上被踢出共和黨領導層，前議員表示，根本不可能從共和黨內產除川普，錢尼反而先消滅了自己，直言錢尼就是在自我毀滅。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、英國《衛報》（The Guardian）報導，美國前副總統錢尼（Dick Cheney）的長女、現年54歲的共和黨眾議員麗茲．錢尼即將在12日面臨黨內挑戰，被開除眾議院共和黨內第三把手的位置。

麗茲．錢尼是1月6日川粉闖進國會後，10個投票贊成以「煽動叛亂」為名彈劾川普的共和黨人之一，她也持續公開批評川普在國會暴動中扮演的角色，以及2020總統大選中所說的謊言，這些發言讓她很快成為許多黨內同事眼中釘。如果麗茲．錢尼真的被免職，這將是她因為公開批評川普所受到的懲罰。

一名前共和黨眾議員透露，作為領導層，麗茲．錢尼真的玩完了，「我看不懂她在幹嘛，這就像政治自殺，妳不能把川普從共和黨內剷除，她所做的就是消滅自己而已。」

麗茲．錢尼屆時將面臨年僅36歲的紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）挑戰領導地位，錢尼的前景不容樂觀，因為就連過去一向挺她的眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）昨（9）日都公開表態支持斯特凡尼克。

麗茲．錢尼早在2月時就面臨過黨內挑戰，不過當時她有麥卡錫撐腰，以145對上61票輕鬆保住黨團主席位置。

(中時新聞網)