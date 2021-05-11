時下最夯的電競-英雄聯盟，去年6月納入運彩投注後，大大受到電競迷的喜愛，單單1個年底的世界大賽銷售就破億元，今年台灣運彩加碼新增8種玩法，同時也創新推出射擊類最熱門的「絕對武力：全球攻勢」(Counter-Strike: Global Offensive，簡稱CS:GO)，希望大家一起來玩電競買運彩。

運彩電競再升級 新增「絕對武力」及「英雄聯盟」8玩法

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)分享接受亞洲電台專訪內容。(林勝發攝)

這次運彩全新推出的電競新遊戲CS:GO是一款第一人稱射擊(First Person Shooter ，簡稱FPS)遊戲 ，遊戲內容是2支隊伍(每隊5人)間的戰鬥－恐怖分子(Terrorist，簡稱T)和反恐小組(Counter-Terrorist，簡稱CT)。比賽的方式如下：

絕對武力全球攻勢簡稱CSGO遊戲說明。(台灣運彩提供)

1.常見的賽制：1局定勝負(BO1)、3局2勝制(BO3)以及5局3勝制(BO5)。

2. 每局上下半場各 15 回合，半場結束後角色交換；先取得 16 回合(rounds)勝利的隊伍，贏得該局比賽。

3. 贏得每個回合的方式是：擊殺對方隊伍的5名選手，或是率先完成地圖目標。

4. 地圖目標：

(1)恐怖分子(T)：設置炸彈，確保炸彈在倒數計時結束後爆炸。

(2)反恐小組(CT)：阻止炸彈爆炸。

5.目前比賽用的地圖有7張：包括炙熱沙城2(Dust2) 、列車停放站(Train)、荒漠迷城(Mirage)、核子危機(Nuke)、死亡遊樂園(Overpass)、煉獄小鎮(Inferno)以及殞命大廈(Vertigo)。

6.禁用/選用制度：CS:GO比賽中禁用/選用的是「地圖」(與英雄聯盟(LOL)選的是英雄不同)，兩隊輪流禁用/選用地圖；或系統隨機選用。

絕對武力全球攻勢5種玩法。(台灣運彩提供)

運彩CS:GO提供的玩法有5種，除了不讓分之外還有讓分、大小、正確比數及單局不讓分等 ，另外「英雄聯盟」除了原有的不讓分玩法外，也新增8種玩法，包括讓分、大小、正確比數、單局不讓分、獲得首殺隊伍、獲得首隻巴龍隊伍、獲得首隻小龍隊伍及獲得首塔隊伍等，喜歡電競的朋友們可以好好把握投注機會，希望您也能幸運中大獎。

新增「英雄聯盟」8種玩法。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)