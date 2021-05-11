上周三才在SBL季後賽首輪遭到台啤直落三淘汰出局的高雄九太科技，日前傳出包含總教練劉嘉發在內的教練團成員自行請辭負責，僅留助教徐仲毅，更有蘇奕晉、余純安、李秉鴻、陳文宏、柯旻豪與李盈鋒等6名球員合約到期成為自由球員。

畢竟上季淪落墊底的九太，本季打到例行賽最後1天，才驚險靠著「小輸」桃園璞園4分，拿到SBL季後賽最後1張門票，卻在季後賽首輪完全崩盤，平均3場比賽下來輸了台啤16分之多，沒想到淘汰隔一天就傳出球隊人事異動消息。

九太將會剩下10名球員，包含陳懷安、李漢昇、于煥亞、林任鴻、吳宏興、吳怡斌、陳俊翰、林柏豪、吳曉謹及勤明慶，畢竟外界盛傳九太極大可能轉手給高雄國揚集團，藉以成立全新球隊高雄海神，加入才剛宣告可能成立的新職籃聯盟。

目前包含新北可能成立兩支新球隊，以及台中、基隆、高雄等城市都謠傳可能籌組新球隊，蘇奕晉、余純安、李秉鴻、陳文宏、柯旻豪及李盈鋒都算可用之兵，相信勢必吸引這些新球隊招募意願，其中以曾獲SBL年度第一隊的蘇奕晉最搶手。

(中時 )