對美國重要輸油管營運商發動網路攻擊、造成美國東岸能源供應恐中斷的疑似幕後主謀駭客團體今天發布新聞稿說，他們的目的是要錢，不是要為社會製造麻煩。

負責美東一大部分能源運輸的油管營運商殖民管線（Colonial Pipeline）8日發布聲明表示，他們前一天獲悉遭到勒索贖金的網攻，為遏阻威脅已關閉全部網路。

這可能導致美東能源供應大受影響，美國總統拜登（Joe Biden）昨天也因此宣布進入緊急狀態。

路透社報導，自稱「黑暗面」（DarkSide）的駭客團體被視為頭號嫌犯。他們今天在官方網站發布簡潔聲明，未直接提及殖民管線；聲明僅以「關於最新新聞」為標題，內文寫道：「我們的目的是賺錢，不是為社會製造麻煩。」

不過，聲明並未提及他們要求多少贖金。

路透社透過「黑暗面」官網一再發訊息給這個駭客團體尋求進一步評論，皆尚未獲得回應。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100511

(中央社)