隨著經濟進一步開放以及人們恢復了大流行前的一些消費習慣，四月份美國人對通貨膨脹的擔憂加劇。根據美國經濟研究所進行的一項調查，未來12個月美國通膨預期中值從上個月的3.2％升至3.4％。美國聯邦儲備紐約銀行表示，這是自2013年9月以來的最高水準。未來三年的通膨預期維持在3.1％，是2014年7月以來的最高水準。

聯準會表示，通貨膨脹的不確定性在兩個時期都下降了。房屋價格通膨的預期從4.8％升至創紀錄的5.5％，反映出缺乏足夠的房屋供應如何導致房價飆升。人們對汽油價格和醫療保健的期望有所降低，而美國人準備在房租和大學上花費更多。

儘管通貨膨脹預期在歷史上一直高於實際通貨膨脹，但這樣的預期可能是一個自我實現的預言。隨著美國人為通貨膨脹作好準備，企業傾向於提高價格，工人通常要求更高的薪資。

雖然接種疫苗減輕了美國對病毒的某些擔憂，但現在人們對通貨膨脹率高漲的擔憂仍阻礙了樂觀的復甦。關於未來價格上漲的辯論將美國分為兩個陣營。一位由拜登政府官員和聯準會主席威爾（Jerome Powell）組成的人士認為，隨著經濟重新開放，通貨膨脹將會加劇，然後才趨於健康水準。

在共和黨和一些溫和的民主黨人的擁護下，另一個則不那麼樂觀。他們擔心大流行時代的刺激和蓬勃的經濟增長將把通貨膨脹率推向危險的水準，甚至冒著1980年代最後一次出現的價格下跌的危險。

普遍的通貨膨脹措施已開始走高，但經濟學家預計，隨著美國更多放鬆管制措施，價格增長將加速。經過至少一年的部分封鎖之後，美國人似乎準備出門購物。需求增加在很大程度上預計將推動通貨膨脹，因為增加的支出和供應限制導致企業抬高價格。

紐約聯儲調查的其他數據支持了這種預期。家庭支出中位數增長從4月的4.7％略微下降至4.6％，但仍保持六年來的高點。這種下降主要是由於年收入超過10萬美元的家庭對消費的預期減弱。調查顯示，另外，目前的信貸可用性和對未來信貸獲取的期望上個月有所上升。

無論通膨是按照聯準會的預期降溫還是保持在較高水準，官員們都向美國人保證，他們擁有避免價格上漲問題的必要工具。財政部長葉倫（Janet Yellen）上週二表示，如果通膨率上升速度超出預期，聯準會可能需要介入並提高利率。

葉倫隨後澄清說，她沒有「預測或建議」貨幣政策的任何變化，並且「讚賞聯準會的獨立性」。

(中時新聞網)