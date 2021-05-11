世衛大會將於24日登場，西班牙主流媒體「道理日報」今天以全版刊出衛福部長陳時中投書指出，此次疫情證明台灣是全球公衛不可或缺的一環，敦促WHO遵守願景，把台灣納入會議和活動中。

第74屆世衛大會（WHA）將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦以視訊方式舉行，台灣迄今未受邀。

創於1998年的西班牙前五大報「道理日報」（La Razon） 今日以全版全文刊登我國衛福部長陳時中以「台灣可以幫忙─讓我們共同建立全球衛生體系」為題的投書。

陳時中在專文中指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）自去年底從中國武漢傳出至2021年3月底為止，已造成全球超過1億2,600萬起確診病例、270萬人死亡，對全球衛生、經濟及社會等層面產生巨大衝擊，也嚴重威脅各國為聯合國永續發展目標（SDGs）所做的努力。

投書表示，台灣因地理鄰近中國，曾被預測會是受疫情影響最嚴重的國家之一。然而，因為有2003年對抗SARS的經驗，台灣並未忽視所收到的警訊，迅速研判出，疾病的傳播及嚴重程度已超過全球各界所認知。

至目前為止，台灣僅發生兩次與醫院相關的COVID-19傳播事件，且均獲有效控制，至2021年4月22日，僅有1086起確診案例，11人死亡，大部分民眾維持正常的生活及工作。

陳時中表示，因醫療體系健全、檢驗策略嚴謹、資訊透明公開及公私部門合作，台灣是全球應變疫情最成功的國家之一。COVID-19疫情再次證實台灣不應被置於全球衛生網絡之外。台灣是全球新興傳染病威脅監測及警報系統中不可或缺的一環，且台灣模式能持續遏止大流行蔓延。

台灣也在疫情中展現出對於生醫治療及相關工具的快速研發及產製能力（包括兩款第二期試驗中的COVID-19疫苗）。因此，台灣如能全面參與全球COVID-19診斷試劑、疫苗及治療藥物的供應平台，將能有所貢獻，與世界攜手合作。

陳時中在投書呼籲WHO及相關各方支持將台灣納入WHO，讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動，與世界各國攜手，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」之願景。

「道理日報」去年曾就「台灣參與世衛」及「反制中國霸權擴張」等議題刊登了外交部吳釗燮部長、衛福部陳時中部長及駐西班牙代表處劉德立代表的重要論述專文計8篇，及陳時中部長專訪1篇，顯見台灣國際參與訴求已獲西班牙主流輿論界高度肯定與支持。（編輯：張佑之）1100511

(中央社)