歌手陳零九因狼人殺遊戲暴紅，日前卻被網友點名錄影時擺臭臉，批他「不敬業」，他也承認「有點職業倦怠」，更有粉絲及工作人員爆料，台下的他也是一個樣，包括溝通流程時敷衍、在「五堅情」成員中最會「擺態」；反倒是近日被采子劈腿的邱鋒澤，依然賣力工作，圈了更多粉。據悉「九澤CP」與《娛樂百分百》的合約將在今年底到期，雙方目前正積極洽談合約內容。

.陳零九的女友呼呼和友人現身演唱會外，有眼尖的民眾認出她並要求合照。（圖／本刊攝影組）

二○一九年陳零九靠《娛樂百分百》（《娛百》）的遊戲單元「凹嗚狼人殺」暴紅，後來與邱鋒澤、偉晉、小賴及婁峻碩組團「五堅情」，事業更上一層樓，還接連成立服裝品牌及手搖飲店。不過近來他除了被批「錄影擺臭臉」，還因推出過多商品，被質疑搶錢搶太兇，讓年齡層偏低的粉絲直呼無法負荷。

「五堅情」成員婁峻碩，帶女友焦凡凡一同到場支持戰友。（圖／本刊攝影組）

小賴戴著口罩，低調地進入演唱會現場。（圖／本刊攝影組）

偉晉沿路一邊忙著用手機傳語音訊息，一邊走進台北流行音樂中心。（圖／本刊攝影組）

五月八日中午十二點十八分，陳零九步出家門，後頭有位攝影師跟拍，隨後一同搭乘黑色廂型車前往南港的台北流行音樂中心，為當晚與邱鋒澤共同舉辦的「第四象限演唱會」做準備。傍晚六點，陳零九的網路直播主女友「呼呼」和友人一起現身，接著婁俊碩、焦凡凡情侶檔及五堅情成員偉晉與小賴先後抵達。

演唱會結束後，擔任嘉賓的顏志琳及五堅情的友人們陸續離開。（圖／本刊攝影組）

深夜十點半，演唱會結束後，擔任嘉賓的動力火車及五堅情的友人們陸續離開，陳零九與邱鋒澤則在結束媒體訪問後由工作人員陪同走出會場，一行人搭乘廂型車離開。陳零九受訪時談到，演唱會前為保護嗓子沒有喝酒，並表示「待會慶功宴要跟工作人員好好喝一下。」

完成媒體訪問的九澤CP，由工作人員陪同走出會場，陳零九與女友呼呼情侶倆邊走邊聊，一行人搭乘廂型車離開。（圖／本刊攝影組）

抵達舉辦慶功宴的餐廳後，看似飢腸轆轆的陳零九和邱鋒澤邊吃邊喝，呼呼則是和友人坐在較遠處。等大夥兒吃喝得差不多了，「九澤CP」才站起來與眾人聊天，不知道是談到什麼敏感話題，還是工作完覺得疲憊，陳零九的表情略顯嚴肅，直到一名女性工作人員拍拍他的肩膀才展現笑容，該名工作人員接著又用力地拍了他幾下，像是在為他打氣。

.演唱會前為護嗓不敢喝酒的陳零九，在慶功宴上舉杯過足酒癮。（圖／本刊攝影組）

凌晨近一點時，大夥兒吃飽喝足陸續走出餐廳，走在前頭的邱鋒澤看來心情不錯，和一旁的陳零九說話時，臉上滿是笑容，彷彿前女友采子的劈腿事件已煙消雲散。準備上車時，陳零九忽然想起忘了拿背包而趕緊回頭，接著和大家一起搭廂型車離開。凌晨一點九分，車子開到信義區的百貨公司旁，邱鋒澤突然下車，以迅雷不及掩耳的速度消失，陳零九和呼呼則繼續搭乘原車，回到他位於新北市的住處。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

吃飽喝足的大夥兒陸續走出餐廳，邱鋒澤和陳零九說話時笑容滿面，看來已走出情傷。（圖／本刊攝影組）

目前手握三檔帶狀節目的陳零九，年收入粗估破千萬元，他與呼呼交往八年，已有步入禮堂的共識，為買新房而積極賺錢的他，已將預算提高至約六千萬元。不知是否急於買房，據知情人士透露，陳零九的工作近乎滿檔，忙到擠不出多少時間為演唱會排練。

頗有生意頭腦的陳零九，成立服飾潮牌「NINE THEORY」賣出好成績，多次與女友呼呼示範自家服飾穿搭。（圖／翻攝自陳零九臉書）

不僅如此，去年陳零九與邱鋒澤成立「九澤CP專屬社團」，粉絲想入會，須購買要價一千一百元的禮包，陳零九因此被痛批「把粉絲當成ATM！」但他也向粉絲喊話：「如果學生族群沒有經濟能力負擔，可以透過公開活動看到我們，並非人人都要加入會員不可。」

事業版圖不斷擴大的陳零九，4月開了手搖飲料店，呼呼也是股東之一。（圖／翻攝自陳零九臉書）

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(中時新聞網)