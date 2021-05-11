歌手陳零九因狼人殺遊戲暴紅，日前卻被網友點名錄影時擺臭臉，批他「不敬業」，他也承認「有點職業倦怠」，更有粉絲及工作人員爆料，台下的他也是一個樣，包括溝通流程時敷衍、在「五堅情」成員中最會「擺態」；反倒是近日被采子劈腿的邱鋒澤，依然賣力工作，圈了更多粉。據悉「九澤CP」與《娛樂百分百》的合約將在今年底到期，雙方目前正積極洽談合約內容。

因狼人殺遊戲暴紅的陳零九，近日被網友砲轟在節目中態度敷衍擺臭臉，他也在臉書坦言有點職業倦怠。（圖／翻攝自陳零九臉書）

五堅情成員錄影前，常利用玩手機遊戲放鬆身心，陳零九卻被網友截圖爆料，準備上台前態度明顯比以往散漫，與工作人員溝通時，還會一邊玩遊戲一邊對錄影流程，甚至連來賓已抵達現場，他還會要求「再玩一局」，與走紅前的態度差很大，讓工作人員忍不住搖頭。對比六年前他在臉書上傳影片泣訴，粉絲團人數要達到三十萬，唱片公司才願意為他發片，許多一路追隨他的粉絲都看在眼裡。

日前阿達推出新歌〈留住你的美〉，找來陳零九在MV中演出漫畫店帥氣店長。（圖／環球音樂提供）

有九澤CP的粉絲表示，過去很喜歡陳零九，但在節目和活動中見到他態度不佳，轉而支持邱鋒澤。還有網友列舉陳零九表演時種種「不上心」的行徑，包括「同樣是下雨天，鋒澤在唱的時候雨比較大，還會走出來與粉絲互動，『另一個』卻一直待在雨棚。」「校園演唱鋒澤都會走到左右兩邊跟粉絲打招呼，『另一個』都站中間不動。」

事業運超旺的陳零九（左），近期還與小賴（右）主持《食尚玩家魚肉鄉民》節目。（圖／TVBS提供）

九澤CP的演唱會結束後，陳零九表示當初可能太看得起自己，接了太多工作，「接下來會好好和經紀人討論工作規劃，希望可以休息一下。」據了解，去年八大的《娛百》因為「豬蝶危機」，讓五堅情從代班變成正式主持人，如今陳零九與邱鋒澤與八大的合約，即將在年底到期，據了解雙方正積極洽談新合約內容，未來動向值得觀察。

對於陳零九與《娛百》合約及工作態度是否不敬業一事詢問八大電視，但截稿前並未取得回應；而陳零九早先也曾對媒體坦言工作量太多的確有很大的影響，「這陣子主持、唱歌，對聲音傷害滿大的。另外可能節目處理節奏上沒有處理很好，這部分下次會調整，我很願意去改，但很多網友就是想攻擊、就是要罵我，我也是想幽默一下，像是我握完手因為疫情噴酒精，抓這個點，這件事沒有什麼不對，很合理，對於網友誤解我也只能祝福他們。」其他工作內容細節會再跟經紀人討論。

發生「豬蝶」風暴之後，《娛樂百分百》立刻找來參加「凹嗚狼人殺」單元走紅的陳零九等人代班，解決燃眉之急。（圖／八大提供）

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(中時新聞網)