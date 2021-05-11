歌手陳零九因狼人殺遊戲暴紅，日前卻被網友點名錄影時擺臭臉，批他「不敬業」，他也承認「有點職業倦怠」，更有粉絲及工作人員爆料，台下的他也是一個樣，包括溝通流程時敷衍、在「五堅情」成員中最會「擺態」；反倒是近日被采子劈腿的邱鋒澤，依然賣力工作，圈了更多粉。

娛樂圈也有藝人在長期高壓的工作下而有了「職業倦怠」，各自也都用不同的方法解決。天心在29歲時曾陷入5年倦怠期，天天向經紀人抱怨，連主演的戲播出時，都不記得自己演過，接觸主持後打開視野才轉變心境。

曾國城主持《型男大主廚》及《天才衝衝衝》等節目，十多年來每周固定錄影，為此一度倦勤，好在演舞台劇給他不同的衝擊與動力。

而天王吳宗憲入行超過30年坦言難免倦怠，錄影前常不願離開休息室，或出外景時很想回家甚至請辭，最後仍因熱愛表演而努力調適心情。

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(中時新聞網)