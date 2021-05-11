對新一代的NBA球迷來說，拓荒者是一支很有競爭力的西區勁旅，然而，近年來卻很少看到他們能在季後賽裡有特別突出的表現，不過，全隊的拚勁和Damian Lillard、CJ McCollum雙槍的精湛演出，總是能帶給球迷無限的想像空間，不少人認為，拓荒者若是再增加一、二個role player，就有機會在西區爭霸戰中出頭。

隨著球季來到例行賽最後一週，季後賽的戰鼓聲也漸次響起，目前在西區排行榜暫居第六席的拓荒者，正全力保住席位，希望在這一周連續兩場的客場征戰中能頂住壓力，以免名次滑落，而必須在季後賽正式登場前陷入7-10名參與的play-in games戰局中。

台北時間5月14日早上十點，拓荒者將在客場挑戰暫列西區第二的鳳凰城太陽隊，此役勝敗攸關例賽最終排名甚鉅，拓荒者該如何應對？

由於前一戰才和爵士隊在猶他州厮殺過一場，在連續遭遇西區雙雄，又有失利後面臨排名恐將下滑的心理壓力，拓荒者的作戰心態必然很難調整；此外，例行賽最終戰雖然是回到主場，但對手是同樣不好惹的丹佛金塊隊，是要硬拚太陽隊？還是保留餘力在波特蘭主場全力拚搏金塊隊呢？

如果球迷平常有針對台灣運彩開設的盤口下注，拓荒者和太陽隊之役的勝負，其實是一場具有高度挑戰性的投注，考驗各位玩家對籃球比賽的認知能力。

由於拓荒者目前的排名卡在西區第六（可直接晉級季後賽），但領先第七的湖人只有1.5場差距，而面對爵士、太陽和金塊這三場比賽的戰果，會直接衝擊到拓荒者例賽的最終排名，教練團要怎麼調度球員來打這三場比賽？

是三戰都要硬拚到底？還是視爵士之役的勝負結果後，再來安排最後二戰的戰略布局？另外，湖人隊最近比賽的戰果如何？如果，領先湖人的差距可以拉開至兩場勝差，那麼拓荒者就可以在最後兩戰擇一力拚求勝（主場對金塊較易），以確保自己西區第六的排名。然而，湖人未來三戰的對手戰績都不理想，湖人有很大的機會連取三勝，這對拓荒者想確保西區老六席會帶來極大威脅。在求人不如求己的情況下，拓荒者力拚太陽的可能性應該不低，也相對增加了比賽的可看性。

坦白說，這的確是一場很難下注的比賽，尤其是，太陽是一支年輕且正在急速竄升的隊伍，本季已確定重返季後賽，為持續拉抬自身逐鹿中原的聲勢，當然更會有旺盛的求勝企圖，拓荒者想在客場開出紅盤難度著實不低，各位玩家在單場下注之外，或許也可考慮場中投注賺獎金。

(中時新聞網)