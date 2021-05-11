印度是新一波新冠疫情重災區，確診、死亡人數不斷升。世界衛生組織今天發布最新警示，將印度變種病毒株「B.1.617」，從原本的「受關注的毒株」（variant of interest），提升為「令人擔憂的變異株」（variant of concern）。初步研究顯示，印度變種病毒株可能比其他變異更容易傳播；世衛首席科學家示警，現在的模式是，「一個人得到了，整個家庭似乎都得到了」。不過，世衛表示，目前還無法證實印度變異株是否會影響疫苗效力，現有的新冠疫苗仍能有效預防疾病和死亡。

世衛新冠疫情技術總監范科霍芙（Maria van Kerkhove）今天表示，早期研究顯示，免疫系統對印度變異毒株的中和反應可能降低，換句話說，就是抗體對印度變異株的影響較小。不過，她強調，目前沒有證據顯示現有包括病毒檢測、藥物或疫苗，對印度變種病毒株效果較差。

印度新冠確診人數激增，值得注意的是，世衛首席科學家Soumya Swaminathan博士說，「現在的模式是，一家人一個人得到了，整個家庭似乎都得到了」，「這與第一波疫情不同。因此，我認為我們所看到的更具傳播性。」

「B.1.617」是第四個全球關注的變異株，需要加強追蹤和分析。其他三個分別來自：英國、巴西、南非，也都被列為「令人擔憂的變異株」，被認為比原病毒更危險，傳染力可能更強、更致命或使疫苗效果變差。印度變種毒株去年10月發現，目前已經傳播到30多個國家，包括美國，英國，法國和日本。最新傳出的國家是比利時，布魯塞爾出現5例，其中3人有印度旅遊史。

(中時新聞網)