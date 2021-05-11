自稱是「李小龍傳人」的網紅郭李奧（42歲），多次嗆聲館長、陳沂而躍上媒體版面，如今他被控暴打結縭10多年的髮妻，導致妻子提告並訴請離婚，其1名親友向本刊出示數段影片，揭露郭李奧殘忍的家暴過程。此外，郭李奧不時也會以武力對付鄰居，是警方和鄰里眼中的頭痛人物。

本刊記者與郭李奧的親友Ｃ先生（化名），5月4日上午10點在桃園市一處公園碰面，Ｃ先生的心情就像當下陰風細雨的天氣，在他眼中，郭李奧像是一顆不定時炸彈，一談起郭李奧的所作所為，語氣充滿無奈。

「他（郭李奧）經常情緒失控，若不照著他的話做，他就會動手，就連自己老婆都不放過。」Ｃ先生透露，郭李奧的控制欲讓親友們苦不堪言，只要一不順他的意，他就會使用言語或肢體暴力，甚至是電話騷擾；Ｃ先生也拿出郭李奧施暴妻子小美（化名）的數段影片，證明自己所言不假。

郭李奧之前多次在臉書向館長「下戰帖」而聲名大噪。但後來他因打電話到館長開設的健身房騷擾，遭到館長提告。（圖／翻攝畫面）

在其中1段影片裡，右手綁著繃帶的郭李奧，用左手狠狠扯住小美的長髮，一邊拖行一邊大喊：「起來！」完全無視傷痕累累、蹲坐在地哭泣的小美；更誇張的是，郭李奧胞姊當時還抱著自己大約2歲的孩子，站在夫妻倆的後面，幼童疑似全程目睹施暴過程。

另外1段影片也相當令人咋舌。只見郭李奧狠狠地將小美壓制在地，跨坐在她的身上，並用武術「招呼」小美，郭李奧胞姊竟也抱著孩子一起加入戰局，衝上前猛踹小美的頭顱。

面對家暴指控，郭李奧表示，自己和「前妻」有許多糾紛，但影片中施暴的男子並不是他，懷疑有人刻意栽贓。警方則說，確實處理過郭李奧夫妻的糾紛案件，並已協助兩造聲請保護令。

至於被控毆打鄰居一事，郭李奧坦言「那拳確實是我打的」，不過他反控是對方先動手。此外，他表示會將獎盃和獎狀照片放上臉書，證明自己真的會武術，不是看影片學武功的。

親友拿出郭李奧家暴的影片出面控訴，畫面中，郭李奧將妻子壓制在地，對著她瘋狂揮拳，姊姊甚至也「加入」。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)