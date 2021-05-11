辛丑年隨木星本周結束水瓶宮巡遊，15日轉往雙魚宮。長達年餘的新冠疫情，帶來的諸多災厄考驗，至此將從早先從集體驚愕惶恐，到政府公衛系統以隔離疫苗介入控制圍堵，轉換為更深刻對於人性明暗體悟，並左右公部門防疫新法。東亞政經本周將上演通俗劇碼，或可聞政客示弱理盲言論，再掀風波。

隨水星本周斂速，進入逆行前陰影期，與周初金牛新月，三合冥王，社會大有休管國際波濤，寧可偏安一隅氣氛。且逢火土梅花相位，或再有弱勢族群與高危家庭受難肇禍新聞，或是兒少與菸毒害討論，成為社會熱議焦點。財經方面，木星移宮，航運業將受惠或是逢低反彈，投資人可關注。

本周星情排行

射手座逆襲回歸 運勢長紅

金牛座再創高峰 事業最美

雙魚座寬心意暢 人緣最好

雙子座點鐵成金 財利最豐

牡羊座 靜觀世態如常

談笑風生，5月中旬職場運轉自在順心，努力多少遍、收穫多少反響，木星移座，直覺可信，或是不預期間，解冤除孽。正財穩固，自由工作者收益可期，偏財無奇。感情是一枝獨秀。

金牛座 談笑不疾不徐

倚馬問路，歲星移座，金牛本周溝通來往繁瑣，需知人情世故，有時以逸待勞方為上，無須太執著用力。穿針引線事有成果。守護星加持，正財增長令人寬心愜意。感情是相看兩歡。

雙子座 金匱金屋藏嬌

膽色超群，雙子逢木星移往雙魚，秀才不怕遇到兵，舌粲蓮花能講理。守護星減速，需留心細節錯落，或是人脈阻滯。正財有獲，偏財得利但難守。感情是獨領風騷。

巨蟹座 只道不畏風雨

一夕竄紅，巨蟹逢夏至鴻運，新月身價行情水漲船高，社群媒體登高一呼，能帶領風向。歲星點亮旅行運勢，出門走動好。勞碌財運，少數巨蟹有橫財，但也可能是信用破產。感情是綠意盎然。

獅子座 盡說與有心人

榴花照闈，本周獅子職場上和氣生財，此也運涉社會公益，或是與知名品牌機構建立關係與互信。新月點亮職涯宮位，步步為營。盛夏正財運旺，歲星加持近期偏財或是受贈。感情是望君早歸。

處女座 自得其樂為歡

扶搖直上，處女運勢再創新高，相信自己便能招來貴人協助，事業表現不俗，可說是突起異軍。守護星減速中，留意天上落下口舌是非。正偏財本周平淡。感情是兩不相欺，單身處女正桃花開。

天秤座 休管他人針砭

魁星踢斗，天秤有黑馬出線之勢。金牛新月，加官晉爵如囊中取物，心態捨我其誰，樂意身先士卒，自有不俗表現。火星相位勞心不勞力，忌諱自欺。財運是宜守不宜攻。感情是畫眉情長。

天蠍座 隨興乘風而去

賦閒長樂，5月中旬天蠍表現機會多多，木星加持，身段柔軟將招徠不預期四方助力。正偏財損益難兩平，需慎辨投資相關訊息。關係宮位一輪新月，熱情轟轟烈烈，感情是紙短情長。

射手座 坐看雲起之美

峰迴路轉，守護星移座，射手職場運勢昌隆，立功立言，有求取表現大好機會，更有雅緻欣賞路途好風光。財運佳，過去投資有失復得，或是有得餽贈或是收之桑榆運氣。感情是飲一杯無。

摩羯座 何不放下成見

奇門遁甲，5月中旬摩羯跳脫框架，身段柔軟靈活。火星巡遊關係宮位，退一步海闊天空，更留下伏筆，以待日後揚眉吐氣。財運無奇，本周宜量入為出。桃花初夏漸開，感情是牆頭馬上。

水瓶座 此心為明鏡台

偃旗息鼓，5月中旬水瓶雖重返眾人焦點，但厭倦職場重重制約，或想暫時隱居避世，或是敷衍且過。火星巡遊巨蟹，照顧身心平衡為上。木星加持正財進帳豐，或是花銷上揚。感情是怦然心動。

雙魚座 鼓瑟之樂愜意

眾望所歸，5月中旬雙魚逢木星入命，事業可說是一日千里，不負眾望，快速出線。社交機會多，但需留意空穴來風中傷。過路財氣難留，或有不預期社交支出。感情是一樹桃花。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

(中時新聞網)