在社群網路上自稱「李小龍傳人」的網紅郭李奧（42歲），因為邀網紅館長（本名：陳之漢）「單挑」，甚至多次騷擾健身房，因而一夕爆紅，但他卻被控，將習得的武功拿來毆打妻子。案發當天，他狂扯妻子頭髮，甚至將她壓在地上猛打，連站在一旁的郭男姐姐也加入戰局，往他妻子頭部猛踹，絲毫不在意抱在懷中孩子的心理感受。

據本刊掌握的影片，郭李奧狠狠地將妻子小美（化名）壓制在地，跨坐在她的身上，並用武術「招呼」小美，郭李奧胞姊竟也抱著孩子一起加入戰局，衝上前猛踹小美的頭顱。

Ｃ先生說，他全程目睹小美被施暴的過程，除了制止，也拍攝留存郭李奧的惡行惡狀，以便作為小美聲請保護令時的依據。

究竟，郭李奧為何如此激動？這家人究竟有何深仇大恨？

根據Ｃ先生的描述，這兩段影片的拍攝時間為今年3月29日深夜12點左右。郭李奧那陣子多次透過臉書等社群軟體，辣嗆網紅館長，甚至打電話騷擾館長的健身房，小美擔心館長會怒而提告，好心規勸郭李奧適可而止，卻反遭老公辱罵毆打。

Ｃ先生透露，小美事後前往驗傷並報警，正式提告郭李奧和其胞姊，並聲請保護令、訴請離婚，期盼司法能夠保護她和女兒的人身安全。目前小美雖然帶著女兒躲到1名朋友家中，每天卻過得膽戰心驚，就怕哪一天被郭李奧找到，又遭對方狠狠修理。

親友拿出郭李奧家暴的影片出面控訴，畫面中，郭李奧將妻子壓制在地，對著她瘋狂揮拳，姊姊甚至也「加入」。（圖／翻攝畫面）

面對家暴指控，郭李奧表示，自己和「前妻」有許多糾紛，但影片中施暴的男子並不是他，懷疑有人刻意栽贓。警方則說，確實處理過郭李奧夫妻的糾紛案件，並已協助兩造聲請保護令。

至於被控毆打鄰居一事，郭李奧坦言「那拳確實是我打的」，不過他反控是對方先動手。此外，他表示會將獎盃和獎狀照片放上臉書，證明自己真的會武術，不是看影片學武功的。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)