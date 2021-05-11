自稱是「李小龍傳人」、「台灣中華武術協會總武教官」的網紅郭李奧，因為多次對館長嗆聲，引起網友關注；甚至在翁立友性騷雞排妹疑雲時，在臉書怒嗆翁立友，頻頻躍上媒體版面，但這回他卻將拳頭向內揮，動到自已結髮的妻子頭上，郭李奧1名親友出面控訴，郭李奧除了多次家暴妻子外，還動用武力對付鄰居以及親友。

Ｃ先生透露，小美遭到郭李奧家暴後，驗傷並報警，正式提告郭李奧和其胞姊，並聲請保護令、訴請離婚，期盼司法能夠保護她和女兒的人身安全。目前小美雖然帶著女兒躲到一名朋友家中，每天卻過得膽戰心驚，就怕哪一天被郭李奧找到，又遭對方狠狠修理。

Ｃ先生拿出另外1段影片表示，今年3月11日深夜，身穿白色西裝的郭李奧和1名男性鄰居巷口對峙，你一言我一語吵得不可開交，突然間，郭李奧一個箭步上前，朝對方鼻梁猛揮直拳，鄰居當場暈倒在地，一動也不動，然而，郭李奧仍然不罷手，還彎下腰不停狂揍鄰居，直到旁邊一名女子奮力阻止才收手。

據悉，郭李奧是在地出了名的麻煩人物，常因細故和鄰居發生衝突，甚至濫告提訴，轄區派出所時常接到他的報案電話，讓警方和附近居民都相當頭痛。

面對家暴指控，郭李奧表示，自己和「前妻」有許多糾紛，但影片中施暴的男子並不是他，懷疑有人刻意栽贓。警方則說，確實處理過郭李奧夫妻的糾紛案件，並已協助兩造聲請保護令。

至於被控毆打鄰居一事，郭李奧坦言「那拳確實是我打的」，不過他反控是對方先動手。此外，他表示會將獎盃和獎狀照片放上臉書，證明自己真的會武術，不是看影片學武功的。

郭李奧不只在家打老婆，也時常和鄰居起衝突，今年3月更當街痛毆鄰居，遭提告傷害。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)