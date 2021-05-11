春露被爆連續兩年拿到台鐵文宣標案，但本刊調查，台鐵標案發包給春露的預算，至少有一千三百萬元挪用自工程管理費，因此不少知情員工質疑，台鐵此舉等同是省下工地管理經費搞大內宣，讓乘客暴露在風險中，無怪乎太魯閣號悲劇發生後，外界都說台鐵工地管理品質太差。

資深媒體人李艷秋也在臉書「李艷秋的新聞夜總會」爆料，根據台鐵員工檢舉，春露第一筆台鐵標案是在二○一九年十一月十八日公告、十二月十六日決標，但台鐵公文顯示，早在未決標前的十一月二十八日，春露就已經參加台鐵會議，開會通知上還特別標註「春露做整體行銷宣傳報告」；李艷秋不禁質疑，誰指定春露開會？難道台鐵上千萬元的標案只是幌子，春露早就內定得標？

由於網路上有人質疑「台鐵車廂很醜」，台鐵遂推出「鳴日號」來回應，但公安、文宣及車廂美觀孰輕孰重，引發熱議。（圖／報系資料照）

另一方面，李艷秋還在臉書大爆台鐵每月砸了八十六萬元養網軍，對此，國民黨革命實踐研究院長羅智強痛批，從卡神楊蕙如、春露、一路到被蘇揆強力慰留的前政院發言人丁怡銘，都被指與網軍有關，但在野黨愈是質疑，網軍就愈進化，做哏圖、帶風向更肆無忌憚，還反指質疑者才是「放假訊息」。

羅智強指出，綠營網軍的橫行，背後有政黨撐腰固然是主因，公務員放棄行政中立也是幫凶，台鐵遭爆連加班費都發不出來，高層卻大方地挪用預算搞文宣找網軍，「我主張訂定《反政府網軍法》，凡違反行政中立用政府預算養網軍，放行預算案的公務員也要接受重懲，如此才能嚇阻網軍繼續作亂，絕不容納稅人血汗錢，淪為政黨剿滅異己的工具。」

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(中時新聞網)