塞爾提克傑倫布朗(Jaylen Brown)不幸報銷了。球團11日宣布他的左手腕出現韌帶撕裂，必須開刀醫治，本季無法再上場。傑倫布朗最後一次上場是在5月3日，比賽中撞到隊友塔圖(Jayson Tatum)而扭傷右腳踝，一路休兵至今。傑倫布朗是相當堅韌的球員，單季例行賽從未缺陣超過12場。

本季出賽58場，傑倫布朗場均24.7分、6.0籃板、3.4助攻、1.2抄截、投籃命中率48.4%、三分球命中率39.7%，全部數據都是生涯新高，並且首次入選明星賽。很可惜他將無法參與今年的季後賽。傑倫布朗本季狀況較多，包括生病、肩傷、臀傷、膝蓋韌帶，他才24歲，球團仍看好他的未來。

塞爾提克目前還在東區第7名，失去傑倫布朗之後要追上前面的熱火恐怕很難，只能打附加賽來確保季後賽席位，對手預計是黃蜂、巫師、溜馬其中一隊，連輸兩場就會被踢出季後賽。

沒有布朗的衝擊是顯而易見的，拉斯維加斯的賭盤把塞爾提克東區奪冠的賠率從1賠25升到1賠35，拿到總冠軍的賠率從1賠60升到1賠80。如果塞爾提克維持第7的排名，有可能在季後賽首輪碰上爭冠熱門籃網或公鹿，可以說獲勝的機率微乎其微。塞爾提克還剩下肯巴沃克(Kemba Walker)、塔圖等得分主力，塔圖每場可攻下26.3分，肯巴沃克有18.9分。

(中時新聞網)