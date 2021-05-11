新冠疫情持續在印度肆虐，火葬場不敷使用。圖為加德滿都的火葬場。（資料照/美聯社）

新冠疫情持續在印度肆虐，醫院病床一位難求，死亡人數急劇上升，火葬場也不敷使用，不幸感染新冠病毒過世的民眾，除了就地進行火化外，恆河傳出上百具屍體漂流。當地媒體報導，屍體可能是新冠病毒的死者。

恆河出現上百具疑似新冠死者遺體。(影片取自Youtube，如遭移除請見諒)

英國廣播公司BBC報導，印度恆河於比哈爾邦和北方邦之間，至少發現40具遺體。當地媒體、推特上傳消息更驚人，多達150具屍體可能已在河中漂流多日。目前還不確定屍體是從何而來，但當地媒體報導，屍體可能是新冠病毒的死者。

Horror as more than 100 bodies of 'Covid patients' wash up on banks of Ganges https://t.co/8CYZeieuDf pic.twitter.com/H1EfzunBfU — The Mirror (@DailyMirror) May 10, 2021

tw// dead bodies

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if some of u r confused to whats going on india rn, the government is dumping dead covid bodies into a holy river named ganges/ganga and there is over a 100 of them pic.twitter.com/DK7pNfX57b — seri 🎫 check recents (@flvrtz) May 10, 2021

印度官員阿肖克·庫馬爾（Ashok Kumar）表示，「這些屍體很可能來自北方邦，遺體將被埋葬或火化」。官方指出，屍體已腫脹並被部分燒毀。印度國家電視台新聞頻道報導，屍體可能是在北方邦的恆河沿岸火化新冠病毒死者的做法之一。

當地居民指出，火葬用的木材短缺，喪葬費用高昂，迫使一些家庭別無選擇，只能將死於新冠病毒的親人屍體直接送入恆河。當地居民錢德拉·莫漢（Chandra Mohan）說，私人醫院在搶劫人們，平民百姓負擔不起約27美元(約台幣750)的火化費，恆河成了親人遺體最後的選項。

(中時新聞網)