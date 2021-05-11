履歷照片別亂放！一名人資主管發文表示，每次徵人看大量的履歷，其中有些照片讓她忍不住質疑求職者找工作的真實性，因此她也羅列出12種照片地雷，表示雖然履歷照片只是參考依據，但放對照片有助於提高面試機率，引發網友討論。

一名人資女主管昨在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，她常在網路上找人才，但每次看到求職者履歷中放的照片，她都真心想問對方「是真的有想要找工作嗎？」她相信相由心生，照片看起來開朗否、好相處否，雖不是絕對，但有助於提高面試機率。

該名人資主管直接點名，在履歷表出現12種照片最不妥，看到就不會想請人事通知面試。

一、沒照片：

沒照片就不用多說了，根本無從參考，很容易會被刷掉。

二、學士照：

除非是畢業生，否則有種很沒經驗的感覺，有工作經驗更新履歷資料和照片是基本功。

三、顛倒照：

放一張上下顛倒的照片，說實在真的讓人超級不解。

四、模糊照：

照片模糊不清、泛黃或是年代久遠，建議想求職就要適時更新履歷。

五、生活照：

尤其是在酒吧、夜店等場所拍攝的照片，一看就讓人覺得是玩咖。

六、團體照：

放團體照的意義不明，是希望讓人資猜測，究竟是誰在找工作嗎？

七、藝術照：

其實藝術照沒啥問題，但不要放那種完全看不到正面的照片。

八、婚紗照：

放這張照片求職的原因是希望人資了解你已婚？

九、照片中的人太小：

照片中人像芝麻一樣大，乍看只有背後的風景，讓人連點開來看的慾望的沒有。

十、穿著與職業不符：

應徵倉庫管理職卻穿著西裝，會讓人資看了猶豫是否合適。

十一、抱寵物：

其實放與寵物的合照沒問題，但是不要拿寵物擋住自己的臉。

十二、美顏開超大、妝超濃、制式空姐照或是凶狠照都不優

人資主管表示，求職履歷的資料很重要，但履歷表上的照片也是要注意的小細節，用對照片可以提升收到面試通知的機率，除非是面試一些有特別要求照片的公司，否則她個人是偏好乾淨簡單、面帶微笑的清晰照片即可。不過，她也強調每位人資心中都有自己的一把尺，因此可能每人的標準有些不同，這只是她多年下來的偏好。

貼文引起論戰，多數網友認為，一般人資挑選履歷表的照片，並不是看應徵者的外貌美醜，而是透過履歷表照片的選擇，觀察應徵者的判斷能力，藉機刷掉一批人。也有網友補充，履歷照片只是參考依據，並不是絕對，但若沒放或亂放照片，的確會給人一種求職者不重視自己履歷表的感覺，進而質疑這個人會重視自己的工作嗎？

許多網友看完直呼，還是放證件照最安全了。不過，也有不少網友認為第10點有點太刁鑽了，多數人覺得穿西裝拍照也可能是尊重這份工作的意思，如果說要按應徵職業拍照，那這樣做殯葬業得穿壽衣？救生員要穿泳衣？應徵銷售寢具者要穿睡衣？

(中時新聞網)