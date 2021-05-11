前總統陳水扁昨（10）日在臉書曝光自己近況，全身布滿各種醫療設備的電線，他自嘲自己當了一夜的「電線人」，而這樣的檢查已經第N次了，他並稱，「只要還能呼吸，活著就有希望。」陳水扁兒子、高雄市議員陳致中也透露父親的身體狀況，隨時都要掛著尿袋。

陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，阿扁不是天線寶寶，卻是一夜的「電線人」，也說明不是電擊急救、不是小針美容，尤非綁票凌虐，而是睡眠呼吸的檢查。對他而言，這樣的檢查已經第N次了，「只要還能呼吸，活著就有希望。」

陳致中昨受訪時透露，父親有重度睡眠呼吸中止症，開刀後雖有改善，但每年仍會例行追蹤檢查一次，照片中是他日前到高雄長庚醫院做睡眠檢查時所拍下的。

高雄市議員陳致中透露父親身體狀況。（圖／摘自陳致中臉書）

陳水扁除了有睡眠呼吸中止症外，陳致中指出，父親還患有腦神經病變、創傷後壓力症候群、類巴金森氏症症候群、漏尿及手抖等症狀，隨時要掛著尿袋，目前都持續治療控制當中。

有網友見狀則在陳水扁的PO文底下留言表示，「阿扁總統加油」「身體健康是最重要的」，要他保重身體；另有人酸說，「錢吐出來就能呼吸了」「這是一種很常見的檢查啊，還有這種檢查為什要拍下來上傳呢？」「假鬼假怪」。

(中時新聞網)