韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)公布2021年4月自結合併營收1.72億元，較3月1.61億元成長7.07％、較去年同期0.78億元跳增近1.21倍，主因去年3～4月營運受疫情影響較大。累計前4月合併營收6.84億元，較去年同期4.59億元成長達48.81％，雙創同期新高。

豆府表示，4月適逢清明4天連假，配合多家百貨4月中起展開母親節暖身促銷，帶動消費者外出聚餐頻率較3月顯著提升。同時，集團3月新展「北村豆腐家」高雄義享百貨及「飛機河粉」台中新光三越中港店亦繳出亮眼成績單，亦為營收挹注成長動能。

展望後市，豆府旗下擁有4處據點的「銅盤」調整品牌定位，本月3處據點改為結合銅盤烤肉、韓式炸雞及經典火鍋的全新型態，主打329元起的高CP值、自助吧吃到飽和多樣化複合用餐主題，力攻國人最愛的吃到飽市場。

同時，5月進入母親節感恩月，多數消費者會選擇舉辦家庭聚餐為母親慶祝，豆府趁勢推出「媽咪女王月」活動，力拚母親節活動檔期商機。另外，亦將依年度展店規畫，新展「北村豆腐家」及「韓姜熙的小廚房」各1家店，看好業績在活動及新店助攻下能持續暢旺。

(時報資訊)