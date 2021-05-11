2020年新冠疫情爆發後，即食商機成為兵家必爭之地，台灣料理包年產值預估超過460億。東森(2614)集團看好宅食商機推出料理包，總裁王令麟預估今年有望衝出5,000萬元東森農場料理包營收，東森購物全年整體料理包總業績上看5億元以上。

東森購物料理包去年營收超過4億元，其中晶華牛肉麵賣出25萬碗，超過6,000萬元營收；阿一鮑魚去年從年菜、母親節到中秋節等大節日，都有不錯業績，不低於晶華牛肉麵。東森集團總裁王令麟表示，今年有料理之王聯名加持，全年整體料理包總業績有望挑戰5億元以上。

東森直消電商總經理陳美琪表示，東森直消電商發展迅速，第一季業績再創新高，今年營收目標力拼60億元。東森集團透過「新媒體」與「新零售」的結合以及大型IP宣傳，加上後疫情的時空環境，藉由東森購物TV銷售，可望帶動一波料理包的銷售熱潮。

(時報資訊)