東哥遊艇(8478)今年第1季合併營收為6.8億元，雖為傳統淡季，但本業表現由去年同期營業損失0.36億元，轉為營業淨利0.13億元，稅後淨利為0.09億元，較去年同期虧損0.44億元，明顯轉虧為盈，每股盈餘0.10元。

公司指出，大型豪華遊艇終端買氣依舊強勁，在手訂單仍維持在高檔，整年遊艇交期幾已鎖定。東哥4月營收3.7億元，累計前4月合併營收10.6億元，年成長達31％。

東哥將持續推出新產品，且平均尺寸將放大，整年營收預期仍可較2020年成長，未來隨著新產能逐步開出，營運預期亦將逐年增加。

該公司董事會也提出今年改選董事七席（含獨立董事三席）名單，四席董事為原任闕承慶、曾雄威、鄭仲慧及陳彥松；而獨立董事分別為張銘政、林宏文外，本次新提名獨立董事為許朱勝(曾任台灣IBM及台灣GE總經理)，具有策略規劃及營運管理等相關專才，多元化的董事職能，將可協助東哥強化董事會運作及提升公司治理。

(時報資訊)