美容保養品族群4月營收出爐，挾著母親節檔期及新產品推出等利多，各家業者都呈現成長的局面，佐登-KY(4190)年成長29%、羅麗芬(6666)年增73.7%、麗豐-KY(4137)年增40.1%、達爾膚(6523)年增145.1%、麗彤(6539)年增12.7%。5月營收因有母親節檔期延續，各家公司也陸續推出活動，營運成績動能仍強。

佐登4月營收2.41億元，年增加29%。佐登「溫馨月寵愛媽咪」已在4月底開跑，醫學美容於大陸推出高端電音雙波療程與舊帶新會員福利，兩岸同步舉辦多場美顏講座納新客推療程，全通路積極搶攻孝親商機。同時，集團在第二季推出多項新品及課程，透過新品新療程注入營收成長。

羅麗芬4月營收8,853萬元，年成長73.7％，前4月營收2.7億元，年增64.8％。第2季推出--愛心助農拓客卡，至4月底止，已銷售超過1萬張，對營收產生實質貢獻。此外，芙蓉霜、面膜等套盒銷售成長，以及第一次招商大會的簽單，於4月開始產生貢獻，拉高4月營收表現。

麗豐-KY 4月合併營收為新台幣4.24億元，年成長40.1％，前4月合併營收為新台幣15.32億元、年增59.97％，已回到疫情前2019年的同期水準。

麗彤挾著美容保健新產品的增加，及去年下半年新門市開幕，推升4月及前4月營收雙雙成長，4月營收1.6億元，前4月營收6.6億元，年增率分別為12.17％、14.27％。

達爾膚受惠於實體及線上通路雙雙成長，以及大陸市場需求持續增加，4月營收8,524萬元，年增145.1%，前4月營收3.2億元，年增47.9%。

(時報資訊)