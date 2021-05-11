目前歐美市場成長快，加上大陸市場漸漸復甦，大江生醫(8436)第2季營收表現可望優於第1季，全年度營運有機會優於去年。

大江首季合併營收19.46億元，受惠產品組合佳及使用自有原料比率提升，毛利率提升3.8個百分點為44.9%，EPS3.25元。由產品比重來看，大江飲料首季回到占比55%；錠劑後疫情時代需求增加，由去年的7%增至13%；粉劑占比約15%；另外，受到出貨時間後推，面膜占比僅5%，較過去的8%為低；而液態包占比約8%。

大江的OVS-96S全自動檢測平台已外銷東南亞，不過受到近期疫情又攀向高峰的影響，裝機還需要時間，台灣本土市場與聯新國際醫院持續合作。大江在3周前提供所有員供施打新冠疫苗，目前約45%左右的員工完成施打，未來將有機會達到7成的施打率，有利公司正常營運。

大江目前計專利申請數量達899件，超過400件已核准。新開發的蜘蛛絲生物纖維、毒胜(月太)、標靶微脂粒Liposome應用都在面膜、保養品及減重，產品已經在歐洲中國上市，隨著專利原料使用率提升，未來毛利率有機會持續往上。

(時報資訊)