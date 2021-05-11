台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)因第一季仍有部分低價單出貨影響，第一季每股虧損0.1元。公司公布4月營收2.68億元，年增率276%，持續成長力道，加上擁有低價庫存，有利第二季營運改善。

久陽精密第一季合併營收為7.08億元，稅後淨損575萬元，每股淨損0.1元，相較去年同期每股淨損0.89元，虧損已大幅縮減。久陽表示，今年第一季營運出現虧損，主要是去年低價螺絲訂單在第一季出貨，以致獲利不如預期。

久陽4月自結合併營收為2.68億元，較去年同期成長276.03%；累計1-4月合併營收為9.75億元，年增230.38%。

久陽表示，今年受惠於歐盟對中國大陸反傾銷的疑慮和美國拜登政府的大基建政策，原本給中國的訂單已經開始大量回流，帶動需求遠大於供給並推升鋼鐵、螺絲報價節節上漲。久陽目前儲備不少低價原料庫存再配合母集團在上游設有電爐煉鋼廠，及官田鋼的策略聯盟，在這段鋼價持續上漲中，久陽幾乎不受原料漲價的影響，反而在產品價格持續上揚，助益利差擴大，4月公司接單價格突破新高，訂單亦較去年好轉，可望逐步反應在營運表現。

在轉投資方面，久陽董事長孫正強指出，子公司台鋼環保目前規畫氧化還原碴之安定化處理建廠計畫，朝向煉鋼爐碴完全再利用之方向邁進；除了降低集團公司廢棄物處理成本，有效整合集團之環保需求並達成公司效益。子公司榮福今年度持續深耕於焚化爐標案，積極爭取台南城西、台中文山、高雄南區及岡山等多項焚化爐標案，參與興建或整改及其後續維運操作業務。子公司台鋼能源的太陽能建置規畫，未來可望因碳權交易規格化，透過碳庫存可帶動公司新一波營運的成長動能。在運輸部分，由於缺櫃潮未見疏解，加上美國經濟活動復甦、庫存回補需求熱絡，全球貨櫃運價持續攀高，營運看旺；陸運部分，將透過併購現有車隊和購置車輛同步進行以增加運能，並期降低營運成本及增加調度彈性。孫正強表示，集團積極深耕環保綠能，本業與子公司未來成長潛力可期。

(時報資訊)