經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)營運動能回升，2021年4月合併營收3.23億元、前4月合併營收12.35億元，雙創同期新高。隨著本季起新據點陸續開出，公司預期第二季營運動能將顯著回升，可望帶動全年營收逐季成長、獲利再創新高。

柏文公告4月自結合併營收3.23億元，雖月減3.58％、仍年增達23.82％，續創同期新高。其中，健身及娛樂服務1.92億元，月增0.31％、年增20.67％，教練課程的運動保健服務1.21億元，月減8.84％、年增41.22％，入會費0.07億元，月減4.7％、年減49.42％。

累計柏文前4月合併營收12.35億元，年增8.82％、續創同期新高。其中，健身及娛樂服務7.54億元、年增6.14％，教練課程的運動保健服務4.4億元、年增答22.2％，一次性收取的入會費0.31億元、年減45.54％。

柏文表示，首季營運雖受春節等連假及部桃事件影響，使獲利未跟進營收改寫同期新高，但「健身工廠」會員人數今年以來呈現穩步成長，帶動同店營收成長，3月營收成長動能已顯著恢復，4月營收亦與前4月雙創同期新高。

展望後市，柏文展店計畫啟動，4月28日開幕的「健身工廠」台南市安南廠預售成績不錯，預計6月3日開幕的新竹市光埔廠預售反應亦熱。嘉義縣民雄廠預計17日起預售、6月底開業，在3家新據點陸續開幕挹注配合同店成長下，可望帶動第二季營收及獲利提升。

柏文今年規畫新展10處「健身工廠」據點，包括第三季開出高雄市、台北市及南投縣等3處新據點，第四季則有台中市、高雄市、新北市及桃園市等4個都會區據點，預期在新店動能及同店成長帶動下，今年營運可望逐季成長，帶動全年營收恢復成長、獲利再創高。

(時報資訊)