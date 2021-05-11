晶華(2707)國際酒店集團公布2021年4月自結合併營收4.7億元，較3月4.55億元成長3.29％、較去年同期2.67億元成長達76.26％，並與疫情前的2019年同期4.79億元相當。累計前4月合併營收20.17億元，較去年同期16.3億元成長達23.75％。

晶華今年4月營收繳出「雙升」表現，主因去年同期正值新冠肺炎疫情爆發初期，指揮中心宣導保持社交距離以降低感染風險，導致民眾減少外出消費影響。今年業績已恢復平穩，尤其台北晶華及太魯閣晶英酒店營收仍持續成長，且連假亦帶動聚餐等消費需求。

展望後市，在5月母親節檔期後，晶華積極掌握即將到來的端午商機，台北晶華推出多款送禮自用相宜的粽香禮盒，規畫廣受親子客層喜愛的初夏郵輪式度假航程住房專案，6月底亦在3樓宴會廳推出新型態說唱晚宴，盼以豐富多元的選擇滿足賓客需求，增添集團營運動能。

針對近日確診案例增加，晶華表示，集團年初即超前部署，啟動更嚴密的防疫措施，包括加強清潔客房和公共區域消毒熱點、全面實施消費「實聯制」，添購美國軍用等級的測溫儀，台北晶華的美食均須經過「食安實驗室」層層把關後才能上桌，確保民眾食住安心。

(時報資訊)