上周日是一年一度的母親節，許多人帶著媽媽去吃大餐，慰勞媽媽多年來的養育之恩和付出，資深藝人曹西平透露當天收到孩子送的康乃馨，以及獲得「母親節快樂」的祝福，不過卻語重心長表示：「活到這個年紀，就是怕發生意外死亡沒有人知道」。

曹西平表示不希望有天發生事情身邊都無人知曉，也不想要孤獨死去，畢竟該發生的意外誰都躲不過，如果發生意外死亡都沒有人知道，絕對是活到這個年紀最可憐的事，因此真心感謝這些八年級的孩子們，不僅不嫌棄他這個老人，還願意搬來跟他一起住並陪伴生活，彼此能夠有個照應，不禁感性表示：「你們就是我活下去的動力」。

在母親節收到孩子們送的康乃馨，讓曹西平感性表示：「有血緣又如何？沒有血緣又如何？真心對待才是比較重要」，也感謝所有人記得他的好，在這個節日還把他放在心上，坦言真的超級感動，接著強調：「我就是你們的衣食父母，所以我就像你們的媽媽一樣，我也會謝謝你們，讓我有機會來照顧你們」。

當孩子拿了朵康乃馨給我 跟我說母親節快樂 謝謝我照顧他們 我當時真的是感動 十多年了非常長的時間 為了給大家ㄧ個好的環境 我非常努力認真的在活每ㄧ天 我真心也要謝謝你們願意搬來跟我住 我不希望我有天發生事情身邊都沒有人知道 我也不想孤獨死 ... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年5月9日 星期日

對此，網友心有戚戚焉表示：「往往都是所謂最親的親人在背叛，我可以體會您的心情」、「因為您的好...對他們完全的付出，他們也完全感受到了」、「四哥就是真誠對待孩子，所以才會被敬重，孩子也願意跟您同住」、「感同身受，在背面捅你的人永遠就是你最親近之人」。

(中時新聞網)