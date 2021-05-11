今年第3號颱風「彩雲」有發展跡象！氣象達人彭啟明表示，近期可能有颱風生成，未來影響台灣的機率不是說沒有，但是比較低，氣象局表示，5月中下旬開始南方海面逐漸有熱帶系統活躍，有機會成颱，但台灣附近有較強高壓籠罩，直接影響台灣機率偏低。而梅雨有沒有要來台灣？彭啟明表示，梅雨鋒面位置目前往北抬，今年梅雨很有可能跳過台灣直接往北走。

最新加拿大（CMC）模式模擬，下周二至下周四(18至20日)有熱帶擾動在南海發展，歐洲模式模擬則沒有熱帶擾動出現。彭啟明在「兩分鐘報天氣」指出，未來可能有颱風生成，不過這時要影響台灣機率不能說沒有，但是機會偏低。根據國際命名，若屆時成颱將是今年第3號颱風「彩雲」（Choi-Wan，香港提供，指雲層）。

氣象局表示，進入夏季之際，台灣南方海面的環境會逐漸有利熱帶系統生成，並在5月中下旬開始慢慢活躍，有機會增強為颱風，但受到台灣附近有較強高壓影響，颱風直接影響的機率偏低。

至於近期天氣，彭啟明表示，台灣這周都非常熱，缺乏水氣，很難有午後熱對流發展，至少會從這周持續到下周一、二(17、18日)，有直接跳到夏季的感覺，而大陸長江流域的滯留鋒面，閃電在對流中排排站，已經達到暴雨等級或是局部大暴雨。然而偏強太平洋高壓盤踞在台灣上空，讓整個鋒面位置往北抬，預期類似的型態至少持續10天以上，這徵兆使得今年梅雨很有可能跳過台灣直接往北走，5月雨量偏少機會很高，甚至到6月中上旬的梅雨發展也不是太樂觀，很可能只是較弱的鋒面通過，還沒有很強的降雨訊號出現。

圖為定量降水預報，今天台灣幾乎無雨，這狀況至少持續到下周一、二。(翻攝自 氣象局)

那台灣究竟何時會下雨？彭啟明表示，那要看未來西太平洋菲律賓東方海面，是否有擾動發展，如果颱風有機會生成，或是配合月底西南季風較暖濕的環流開始到東亞發展，有可能會有些轉變，午後熱對流有機會增多，但這些不確性都還很高。現況來看短中期的預測不樂觀，只能寄望短期天氣尺度的變化，持續節約用水，要有水情最壞情境的打算。

(中時新聞網)