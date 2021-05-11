基進黨籍台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，第二階段連署書已達目標，此案領銜人楊文元昨向台中市選委會遞交連署書，陳柏惟則回應，希望大家可以理性討論。陳揮文聽完陳柏惟的前述回應後，不禁痛批「你沒有那麼偉大」；陳揮文還說，陳柏惟說要理性討論，他聽了會害怕，因為當初操作意識形態的不正是陳柏惟嗎？

「刪Q總部」罷免陳柏惟案昨（10日）將造冊3萬2310份連署書送交台中市選委會審核，對此，陳柏惟表示此一方式扭曲、可惜，但若能換來台灣一點民主跟理性討論議題的過程，就有價值。

對於陳柏惟的回應，陳揮文昨在政論節目《新聞大白話》上表示，「你沒有這麼偉大」，而且陳柏惟最好笑是呼籲大家要「理性討論」，聽到陳柏惟說「理性討論」，陳揮文說他會害怕，因為陳柏惟討論議題，不都是在操作意識形態嗎？陳柏惟只會消費台灣價值。

針對前藍委顏寬恒昨在臉書公開給陳柏惟一封信表示，「好的立委不需要有48小時，您只要專心做好一件事，就是照顧好海線與烏日霧峰地區選民，也就夠了。」陳揮文認為，顏寬恒在臉書上和陳柏惟所說的話，是希望陳可以照顧選區的人。陳揮文指出，就算陳柏惟只看見全國議題和兩岸的議題，但仍應做好的地方的經營、要努力經營地方事務。

陳揮文稱，基進黨只有陳柏惟一個人選上立委，雖然黨主席不是陳柏惟，可是陳柏惟現今在黨內地位比黨主席還大，要靠陳柏惟一個人撐起全部的場面，對陳柏惟而言，看來似乎太勉強了。

(中時新聞網)