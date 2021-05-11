小編今天（11日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是貨櫃3雄長榮、陽明、萬海4月營收年增驚艷，3家公司股價10日同步亮燈漲停，第2季獲利持續衝高趨勢日益明顯，加上華航「清零計劃」，估計不少貨載會被迫轉回海運，貨櫃3雄第2季獲利優於第1季幾成定局。

【1】長榮、陽明、萬海貨櫃3雄 4月好威

貨櫃三雄4月業績持續乘風破浪！其中，陽明4月營收月增3.29％、年增103.36％，估增添約5.67億元獲利；萬海4月營收月增16.18％、年增178.9％，法人估會多賺約15億元；長榮4月合併營收雖月減13.75％，但年增幅仍達95.2％，為歷史第四高；由於貨櫃三雄第二季獲利持續衝高趨勢日益明顯，10日三家公司股價同步亮燈漲停，其中，陽明股價首度破百、收盤價100.5元，交易量在台股中排名第三、達44.15萬張；長榮收盤價93.5元，成交量排名第四、有43.01萬餘張；萬海則是繼本月3日的101.5元後，再度破百，收盤價重回101.5元，交易量6.39萬餘張。

【2】全民瘋傳產 電子大失血

股民瘋傳產，電子股憔悴！台股10日上市航運及鋼鐵兩大類股占台股比重達36.65％，與電子股39.60％近乎平起平坐。第一金投顧董事長陳奕光認為，電子股大失血，台股成為一個股市、兩個世界，建議選股不選市為上策。

【3】中鋼股價登上45元 重回零股交易人氣王

鋼鐵股漲聲不斷，資金翹翹板持續往傳產原物料靠攏，龍頭指標股中鋼10日大展魅力，不僅股價登上45元，再創近13年新高紀錄，且盤中零股交易更爆出148萬股大量，超越台積電，重新登上零股交易人氣王。

【4】餘屋貸款 央行擬再緊縮

中央銀行7日召集各大國銀開會討論房貸政策，釋出擬再緊縮餘屋貸款的訊息，行庫主管指出，央行已兩度出手壓低餘屋貸款的成數，如今最多只能貸四成，幾乎已降無可降，6月理監事會議是否會直接要求國銀禁作餘屋貸款新案，引發金融圈高度矚目。

【5】以太幣衝破4,000美元 市值直逼摩根大通

以太幣10日首度突破4,000美元，市值直逼摩根大通，甚至可望在近日衝破5,000億美元，挑戰三星電子或信用卡公司Visa的市值。

(中時新聞網)