連鎖餐飲集團乾杯(1269)公布2021年4月自結合併營收2.49億元，僅較3月2.52億元小減1.45％、較去年同期1.68億元躍增達47.59％。累計前4月合併營收10.58億元，較去年同期7.09億元成長達49.23％，雙創同期新高。

乾杯表示，儘管4月為餐飲傳統淡季，但國人仍無法出國消費，持續助長餐飲內需市場，加上月初適逢清明連假、月底適逢勞動連假，聚餐需求攀升門市業績穩健成長，配合外販B2B事業、自有電商平台乾杯超市業績同步亮眼，使營收較去年同期顯著提升。

乾杯指出，旗下乾杯、老乾杯4月連假期間來客數較平常假期提升近10％，帶動業績年增逾50％。黑毛屋本家則推出標榜黑鮪魚3吃的日式鄉土鍋物「蔥鮪魚」和牛涮涮鍋，吸引不少新客與熟客回流，上市以來熱銷逾千份、銷售占比達10成，挹注4月營收成長。

乾杯指出，雖然去年4月因疫情影響比較基期較低，使年增率明顯躍升，但若與疫情前的2019年4月營收2.37億元相比仍年增5.16％，顯示乾杯集團成功挺過疫情亂流，且營運體質更優於以往水準，第二季營收表現可期。

展望後市，乾杯看好5月母親節聚餐商機，旗下乾杯、老乾杯、和牛47、黑毛屋本家、黑毛屋、乾杯超市等6大品牌皆推出母親節活動，推出從在家過節的和牛禮盒方案到高空饗宴和牛大餐，全方位滿足母親節過節需求。

同時，乾杯展店計畫亦穩健推進，中國大陸已在5月1日開出「乾杯寶安壹方城店」，包括老乾杯南西店、上海老乾杯國金IFC店、深圳老乾杯華僑城店等新據點，亦將在上半年陸續開業，可望為集團營收持續挹注強勁成長動能。

面對母親節聚餐需求提升，但近期本土確診案例增加，乾杯集團以最高防疫規格因應，包括客人與員工體溫管理、洗手消毒，員工值勤全程配戴口罩服務客人，並在桌面架設防疫隔板，每桌客人用餐結束後嚴格進行桌面消毒等防疫措施，確保用餐環境安全無虞。

(時報資訊)